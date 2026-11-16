Высший уголовный суд Бахрейна 16 ноября приговорил 64 человека к пожизненному заключению, еще пятерых — к 15 годам тюрьмы по обвинению в создании террористической организации, связанной с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Как сообщает Reuters, по данным правозащитной организации Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD), 60 из 69 осужденных — шиитские священнослужители. Заочно к пожизненному заключению приговорили также шейха Ису Касима, которого считают духовным лидером шиитской общины Бахрейна.

По версии прокуратуры, осужденные создали террористическую группу, которая при поддержке иранского КСИР намеревалась свергнуть правительство Бахрейна. Следствие утверждает, что обвиняемые незаконно собирали деньги и использовали мечети, религиозные проповеди, благотворительные и образовательные учреждения для распространения идей подчинения верховному лидеру Ирана. Некоторых фигурантов дополнительно оштрафовали на 100 тысяч бахрейнских динаров (около $265 тысяч). Суд также постановил конфисковать более 8 млн динаров (около $21 млн), предназначенных, по утверждению властей, для благотворительных целей. Некоторые обвиняемые были осуждены заочно.

Массовые задержания шиитских религиозных деятелей начались в мае–июне 2026 года — после того, как Иран стал наносить удары по Бахрейну в ответ на американо-израильскую войну против Тегерана. За два месяца власти задержали более 50 священнослужителей и религиозных проповедников. Бахрейн, где большинство населения составляют шииты, находится под властью суннитской монархии. На территории страны также размещается Пятый флот ВМС США.

Правозащитники заявляют о многочисленных нарушениях при расследовании и рассмотрении дела. По данным BIRD, обвиняемых допрашивали без адвокатов, подвергали пыткам и принуждали подписывать показания, с которыми они не успели ознакомиться. Ранее 20 правозащитных организаций, включая Amnesty International и Human Rights Watch, выразили обеспокоенность сообщениями о пытках, содержании задержанных без связи с внешним миром и ограничениях доступа защиты к материалам дела. Прокуратура Бахрейна утверждает, что права обвиняемых были соблюдены, а адвокаты имели возможность изучать доказательства и допрашивать свидетелей.

Шейх Иса Касим, которому уже больше 80 лет, с 2018 года живет в Иране. Еще в 2016 году власти Бахрейна лишили его гражданства, обвинив в разжигании межконфессиональной розни и деятельности в интересах иностранных государств. Решение вызвало протесты и критику со стороны международных правозащитных организаций. Директор BIRD по правозащитной деятельности Саид Ахмед аль-Вадаи назвал новый приговор актом мести, отметив, что он практически не имеет последствий для пожилого религиозного лидера, который находится за пределами страны.

Иран отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Бахрейна. В начале 2010-х годов власти королевства уже проводили массовые аресты участников антиправительственных протестов, большинство из которых составляли шииты.