В Екатеринбурге арестовали семь человек по обвинению в похищении 12 участников войны и вымогательстве денег, полученных ими за службу

В Екатеринбурге начался суд над членами преступной группы, которая занималась похищением участников войны в Украине и вымогательством. Как сообщает Управление СКР по Свердловской области, семерым мужчинам предъявлены обвинения в похищении людей, вымогательстве под угрозой применения насилия и грабеже.

«Следствием установлено, что обвиняемые разработали преступную схему хищения денежных выплат, полагающихся участникам специальной военной операции. В этих целях с июля по октябрь 2025 года участники группы похитили 12 мужчин и, применяя к ним психологическое и физическое насилие, потребовали передать выплаченные им деньги за заключение контракта о прохождении военной службы. Денежные средства в общем размере 5 млн рублей обналичивались путем снятия с банковских карт потерпевших».

Кроме того, лидер группы отобрал у некоторых жертв мобильные телефоны.

В прошлом году в Москве была раскрыта организованная преступная группа (ОПС), члены которой занимались мошенничеством и вымогательством в отношении «участников СВО» в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, злоумышленники брали деньги у военнослужащих под видом покупки билетов, завышая стоимость проезда или якобы оказанных услуг, а также вымогали их угрозами. По делу было арестовано около 40 человек.

В мае 2026 года четверо таксистов, проходивших по этому делу, получили сроки от 10 до 17 лет лишения свободы. В октябре суд вынес приговор двум участникам ОПС, которых следствие называло руководителями одного из звеньев группы. Дмитрий Боглаев и Руслан Хусенов получили 18 и 17 лет лишения свободы соответственно. Тогда же приговор вынесли пяти женщинам, выступавшим в роли «попрошаек». Они получили сроки от 8 до 12 лет.