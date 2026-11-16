Новым Джеймсом Бондом станет Роберт Паттинсон

Студия Amazon MGM выбрала нового исполнителя роли агента 007 Джеймса Бонда. Им станет британский актер Роберт Паттинсон. Об этом сообщается в официальном Twitter (Х) проекта.

В числе актеров, кандидатуры которых рассматривались на роль, были Джош О'Коннор, Том Фрэнсис, Аарон Тейлор-Джонсон, Харрис Дикинсон и Гарри Стайлс. Режиссером нового фильма о Бонде станет Дени Вильнëв, а сценарий напишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Предыдущим Джеймсом Бондом был Дэниел Крейг, исполнявший роль агента 007 во всех фильмах, выходивших с 2006-го («Казино Рояль») по 2021 год («Не время умирать»). После выхода последнего фильма с Крейгом продюсеры франшизы Майкл Уилсон и Барбара Брокколи передали контроль над ней компании Amazon MGM за $20 млн.

40-летний уроженец Лондона Роберт Паттинсон получил широкую известность после того, как сыграл вампира Эдварда Каллена в фильмах «Сумерки». Он также снимался в картинах «Гарри Поттер и Кубок огня», «Маяк», «Одиссея» и исполнил роль Бэтмена в одноименном фильме Мэтта Ривза 2022 года.