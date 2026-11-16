Из контрактов несовершеннолетних звезд K-pop убрали право на сон и учебу. Власти Южной Кореи проверят отрасль после расследования NYT

Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи в следующем году начнет исследование всей индустрии K-pop, чтобы выяснить, как в ней обращаются с несовершеннолетними исполнителями. Ведомство также собирается пересмотреть типовой контракт для артистов, утвержденный почти двадцать лет назад, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя министерства.

Власти и сейчас изучают отрасль. Они проверяют, соблюдают ли лейблы типовой договор и сколько вкладывают в подготовку молодых звезд. Новое исследование будет посвящено именно положению несовершеннолетних, но его методика, масштаб и точные сроки пока не определены. Первым о планах министерства сообщил телеканал SBS.

О решении стало известно чуть больше чем через неделю после того, как NYT опубликовала расследование о контрактах участниц NewJeans, одной из самых популярных женских групп K-pop. Девушки подписали их в возрасте от 14 до 17 лет. Из документов убрали прописанные в госшаблоне гарантии для несовершеннолетних, в том числе право на учебу и сон. Два года назад участницы пытались уйти от лейбла, заявляя о плохом обращении, но суд обязал их соблюдать контракты до 2029 года.

Типовой контракт власти разработали в 2009 году после того, как бойз-бенд подал в суд на свой лейбл из-за кабальных условий. Шаблон ограничивает срок соглашения семью годами, обязывает учитывать физическое и психическое здоровье артиста и передавать ему права на товарный знак после окончания договора. Документ несколько раз дорабатывали, но обязательным он так и не стал. Лейблы часто меняют его пункты, а некоторые не используют шаблон вовсе.