Убийцы Бориса Немцова вышли на свободу и спрятались в Чечне — «Проект»

Осужденные за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы освободились из колонии и проживают на свободе в Чечне. Об этом говорится в расследовании издания «Проект». Перед освобождением они заключили контракт с Минобороны России, однако участия в войне против Украины не принимают.

По данным «Проекта», Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства Немцова и приговоренный к 20 годам заключения, а также соучастники преступления — братья Анзор (19 лет заключения) и Шадид Губашевы (16 лет заключения) — заключили контракт с Минобороны и на этом основании были отпущены из колоний. При этом на фронт они не поехали, а отправились в Чечню, где, по словам источника издания, проживают «тихой жизнью», что было условием их освобождения, «чтобы никто не узнал, что они на свободе».

Из утечек «Проект» выяснил, что Дадаев, отбывавший срок в ИК-3 в Иркутске, выбыл из колонии «в связи с этапированием», однако информации о прибытии его в другую тюрьму обнаружено не было. Заключенные из этой колонии, подписавшие контакт с Минобороны и отправившиеся на войну против Украины, выбывали из ИК-3 в Иркутске с такой же формулировкой.

В утечках фонда социального страхования также есть запись о регистрации Дадаева по месту жительства на хуторе Юкарчой в Чечне. Речь идет о малонаселенной горно-лесистой местности примерно в 80 км от Грозного и в 20 км от границы с Дагестаном. Еще в колонии Дадаев женился на Ирсане Мукаевой — сотруднице отдела экспертизы правового департамента администрации Рамзана Кадырова. В Промсвязьбанке, который обслуживает российских военнослужащих, на имя Заура Шариповича Д. был открыт личный счет.

Братья Губашевы, по данным «Проекта», также освободились из колонии и проживают в Чечне. При этом у Анзора приговор истекает в 2034 году, а возможность освобождения по УДО должна была наступить не раньше 2027-го. Шадид должен был находиться в тюрьме до 2031 года, для него возможность выйти по УДО наступила в 2025-м. Оба брата женились.

Ранее «Новая газета. Европа» сообщала об освобождении Темирлана Эскерханова — еще одного осужденного по делу об убийстве Немцова. Он получил помилование, подписав контракт с Минобороны. Однако на фронт он так и не уехал, отправившись охранять заводы в оккупированном Россией Мариуполе.

Единственный осужденный по этому делу, который освободился, полностью отбыв срок в колонии, — Хамзат Бахаев. Таким образом все осужденные по делу об убийстве Немцова к настоящему моменту оказались на свободе.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту прямо у стен Кремля. Преступники выстрелили в него семь раз, после чего скрылись на автомобиле. Заказчики убийства так и не были найдены.

Как писал The Insider, убийцы из той же группы киллеров ФСБ, которая отравила Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзу, постоянно следовали за Немцовым в течение последних месяцев его жизни. Преследование политика началось сразу после того, как он стал активно лоббировать расширение санкций против друзей президента РФ Владимира Путина, а прекратилось 21 февраля — за несколько дней до убийства Немцова у стен Кремля.