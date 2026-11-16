На выборах башкана Гагаузии во второй тур вышли экс-кандидат в президенты Молдовы Стояногло и кандидат от пророссийской партии Гагауз

В Гагаузии — автономном регионе Молдовы — состоялись выборы башкана (главы) региона. Во второй тур вышли экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло и кандидат от Партии социалистов Фëдор Гагауз. Об этом сообщает издание NewsMaker. Победитель должен определиться 29 ноября.

Согласно предварительным результатам, Стояногло, который шел на состоявшиеся 15 ноября выборы башкана Гагаузии как независимый кандидат, получает 38,44% голосов, а Фëдор Гагауз — 24,22%. Всего в гонке участвовали 8 кандидатов. Ни одному из них не удалось набрать 50%, поэтому 29 ноября в этом регионе Молдовы состоится второй тур.

По данным ЦИК, в выборах приняли участие 48 749 избирателей, а явка составила 37,6% при необходимом пороге в 25% для признания первого тура состоявшимся. Порог явки для второго тура составляет 20%.

По данным организации Promo-LEX, на состоявшихся в Гагаузии выборах были зафиксированы нарушения тайны голосования, попытки проголосовать за других людей и случаи возможного подкупа избирателей. Предварительно организация зафиксировала 41 подобный инцидент.

Парламент Гагаузии объявил вакантной должность башкана региона 17 августа 2026 года. Это произошло в результате того, что бывшая башкан Гагаузии от партии «Шор» Евгения Гуцул была признана виновной в участии в незаконном финансировании партии и приговорена к 7 годам лишения свободы. Партию «Шор» возглавляет беглый бизнесмен Илан Шор, скрывающийся в России.

Александр Стояногло в 2019–2023 годах занимал должность генерального прокурора Молдовы. В 2024 году он принимал участие в выборах президента республики, на которых во втором туре проиграл Майе Санду, набравшей 55,33% голосов. На тех выборах его кандидатуру поддерживала Партия социалистов во главе с пророссийским экс-президентом Молдовы Игорем Додоном. При этом Стояногло выступал за интеграцию Молдовы с Евросоюзом, одновременно заявляя о необходимости восстановления и развития отношений с Москвой. После подсчета голосов, отданных за кандидатов внутри Молдовы, Стояногло лидировал, однако после подсчета последних 10% протоколов вперед вырвалась Санду. Победу ей обеспечили голоса диаспоры за пределами страны.

Гагаузия – автономный регион Молдовы, где фиксируют преимущественно пророссийские настроения. Социологический опрос, проведенный компанией IMAS накануне выборов башкана, показал, что 66% респондентов в Гагаузии проголосовали бы против вступления Молдовы в Евросоюз. За присоединение Молдовы к НАТО в случае референдума проголосовали бы 4%, а присоединение Молдовы к Румынии поддержали бы 3% жителей региона, следует из опроса.