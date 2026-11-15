На Канарские острова за сутки прибыли рекордные 1580 мигрантов. Остров с населением 12 тысяч человек принял около 10 тысяч за полмесяца

На Канарских островах установлен исторический рекорд по числу мигрантов, прибывших за сутки: в субботу, 14 ноября, испанские спасательные службы доставили на острова 1580 человек с 15 лодок. Об этом сообщает агентство EFE. Предыдущий рекорд был установлен 7 ноября 2020 года, когда на архипелаг прибыли 1461 человек.

Большинство мигрантов прибыли на Эль-Йерро — самый западный остров Канарского архипелага с населением чуть более 12 тысяч человек. За субботу туда доставили 1327 человек с 13 лодок, еще 203 человека высадились на Гран-Канарии и 50 — на Тенерифе. По предварительным данным EFE, среди прибывших были как минимум 173 несовершеннолетних, в том числе шестимесячный ребенок.

Мигранты добираются до Канарских островов на рыбацких лодках из Сенегала, Гамбии, Мавритании и Гвинеи, проводя в открытом океане от четырех дней до недели. Только за первую половину ноября на Эль-Йерро прибыли около 10 тысяч человек на 96 лодках. Для сравнения: за предыдущие 10 месяцев на остров прибыли 66 лодок с мигрантами.

В воскресенье, 15 ноября, Эль-Йерро посетил министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес. Как пишет канарское издание Canarias Ahora, министр сообщил, что с начала года на остров прибыли около 17 тысяч мигрантов, из которых сейчас там остаются примерно 1600 человек. Торрес анонсировал дополнительные меры по оказанию помощи острову. Президент Канарских островов Фернандо Клавихо, в свою очередь, потребовал от Мадрида ускорить предоставление уже обещанной помощи.

10 ноября правительство Испании объявило чрезвычайную миграционную ситуацию на Канарских островах, выделив €15,18 млн на создание дополнительных мест размещения мигрантов и их перевозку на другие острова и материковую часть Испании. Еще €1 млн власти направят на медицинскую помощь и работу Красного Креста.

Несмотря на нынешний всплеск, общее число прибывших на Канарские острова мигрантов пока не достигло показателей предыдущих лет. По данным Торреса, с начала 2026 года на архипелаг прибыли около 27 тысяч человек, тогда как за 2024 год — более 40 тысяч.

Одной из основных причин, по которым жители Западной Африки отправляются в опасное путешествие через Атлантику, остаются безработица и отсутствие перспектив. Как пишет El País, в Сенегале безработица среди молодежи достигает 23,5%, а многие семьи рыбаков лишаются средств к существованию из-за сокращения уловов на фоне присутствия крупных иностранных промысловых судов. В соседней Гамбии экономическую ситуацию усугубляет энергетический кризис: отключения электричества продолжаются до двух суток, вынуждая предприятия закрываться. В сентябре массовые протесты в стране были жестко подавлены полицией. Нынешнему росту числа прибывающих на Канары способствуют также благоприятные осенние погодные условия.