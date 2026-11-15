В Праге до 450 тысяч человек вышли на протест против правительства Бабиша и в защиту независимых СМИ. Акция может стать крупнейшей с 1989-го

В Праге 15 ноября от 350 до 450 тысяч человек вышли на демонстрацию против правительства премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и в защиту независимости общественных СМИ. Такую оценку численности участников дали организаторы акции, сообщает чешское информагентство ČTK. Если эти данные подтвердятся, акция станет крупнейшей в стране со времен Бархатной революции 1989 года, положившей конец коммунистическому режиму в Чехословакии.

Поводом для протеста стала инициатива правительства по изменению порядка финансирования общественных вещателей — Чешского телевидения (ČT) и Чешского радио (ČRo). Власти намерены отменить обязательные сборы с населения и бизнеса, за счет которых финансируются эти СМИ, и перевести их на финансирование из государственного бюджета. Противники реформы считают, что она поставит общественные СМИ в зависимость от правительства и позволит властям оказывать давление на редакции.

Согласно законопроекту, финансирование общественных вещателей сократится примерно на 15%, пишет Reuters. Как заявляют сами вещатели, в результате бюджет Чешского телевидения в номинальном выражении вернется к уровню 2008 года, а Чешского радио — к уровню 2005 года, что поставит под угрозу их работу.

Демонстрацию под лозунгом «Руки прочь от СМИ» организовало движение «Миллион мгновений за демократию» (Milion chvilek pro demokracii). Участники акции заполнили Летенскую равнину и прилегающий к ней парк, некоторые забрались на деревья. По данным организаторов, на протест приехали люди со всей Чехии. Из-за большого числа участников акции в Праге возникли перебои в работе общественного транспорта, в том числе метро. Полиция не стала публиковать собственную оценку численности демонстрантов.

Организаторы назвали акцию «Летна против 4:36». Название отсылает ко времени голосования в нижней палате парламента: 24 октября в 4:36 утра правящая коалиция добилась одобрения законопроекта в первом чтении. Организаторы протеста потребовали от правительства отозвать законопроект, принести извинения гражданам за порядок его рассмотрения и начать публичное обсуждение реформы с участием экспертов.

Требования протестующих выходят за рамки вопроса о независимости СМИ. Организаторы также призвали отправить в отставку председателя нижней палаты парламента Томио Окамуру, лидера крайне правой партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), и лишить эту партию контроля над Министерством обороны. Как отмечает Associated Press, участники акции обвиняют правительство в ослаблении обороноспособности страны на фоне угрозы со стороны России.

Бабиш, комментируя демонстрацию, заявил, что уважает право граждан на протест, однако правительство не намерено отказываться от отмены сборов за телевидение и радио. «Меняется система финансирования. Никто не хочет контролировать общественные СМИ, никто не хочет указывать им, что говорить и делать, никто не хочет их национализировать», — сказал премьер-министр.

Миллиардер Андрей Бабиш вернулся на пост премьер-министра Чехии в декабре 2025 года после победы его партии ANO на парламентских выборах. В правящую коалицию также вошли «Свобода и прямая демократия» и партия «Автомобилисты за себя».

Нынешняя демонстрация стала продолжением серии протестов против правительства Бабиша. В марте 2026 года на Летенской равнине, по оценке организаторов, собрались от 200 до 250 тысяч человек. В начале ноября сотрудники Чешского телевидения и Чешского радио провели однодневную забастовку против реформы финансирования общественных СМИ, которую поддержали профсоюзы, студенты и деятели культуры.