В деле о китайских подшипниках для «Адмирала Кузнецова» появился второй эпизод. Подшипники с той же маркировкой ставили на военные радары

Следствие добавило в дело руководителей самарского завода СПЗ-4 еще один эпизод поставки китайских подшипников под видом российских. По версии следствия, их получило предприятие, которое выпускает вооружение для российской армии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы заседания по продлению ареста. Название предприятия следствие не раскрыло. В первом эпизоде получателем был петербургский «Пролетарский завод», участвовавший в ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Поставки китайских подшипников российской оборонной промышленности известны и за пределами дела СПЗ-4. В 2024 году такие детали ввезли в особую экономическую зону «Алабуга», где собирают российские версии дронов «Шахед». Еще одного покупателя, Нижегородский машиностроительный завод, The Insider обнаружил в материалах отдельного дела о поставках 2012–2013 годов.

Нижегородский машиностроительный завод. Подшипники для военных радаров

В 2012–2013 годах Нижегородский машиностроительный завод купил у компании «Самарские технологии» 19 подшипников за 25,45 млн рублей. Изготовителем в сертификатах значился СПЗ-4. Четырнадцать подшипников установили на технику, которую завод выпускал по гособоронзаказу. В постановлении арбитража указаны два индекса — 55Ж6М и 55Ж6УМ. Под первым из них известен радиолокационный комплекс «Небо-М», следует из данных украинского Института военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия».

В конце 2013 года Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники сообщил заводу, что антенна одного из радаров с трудом поворачивается. Комиссия связала дефект с подшипником. После проверки завод заменил все 14 установленных подшипников и оценил работы в 6,33 млн рублей. В 2015 году арбитраж взыскал с поставщика стоимость всей партии. Во взыскании расходов на замену и экспертизу суд отказал.

Эксперты, изучившие один из подшипников, сочли, что его детали, скорее всего, изготовили в Китае. Позже в уголовном процессе руководитель компании «Евротрейд» рассказал, что поставил эти комплектующие «Самарским технологиям» и перед заказом сам посетил китайского производителя. По его словам, директор «Самарских технологий» Абрамов говорил ему, что детали нужны для грузоподъемного крана.

Суд установил, что подшипники собрали сотрудники «Самарских технологий» по поручению Абрамова. Он промаркировал их как продукцию СПЗ-4 и передал нижегородскому заводу подложные сертификаты. По показаниям сотрудника СПЗ-4, «Самарские технологии» в то время были официальным дилером завода. В 2017 году Абрамова приговорили к двум годам и шести месяцам колонии-поселения. Это дело касалось поставки «Самарских технологий» в 2012–2013 годах. В нынешнем деле следствие обвиняет руководителей самого СПЗ-4.

«Пролетарский завод». 225 подшипников для ремонта крейсера

По версии следствия, в 2023–2024 годах СПЗ-4 поставил «Пролетарскому заводу», входящему в Объединенную судостроительную корпорацию, 225 крупногабаритных китайских подшипников под видом продукции собственного производства. Их заказали для аэрофинишера — системы, которая тормозит самолеты при посадке на палубу.

«Пролетарский завод» оценил ущерб в 306 млн рублей. Адвокат гендиректора СПЗ-4 Дениса Котова Андрей Иванов говорил, что контракт стоил около 63 млн рублей. По версии защиты, СПЗ-4 закупал комплектующие за рубежом, а подшипники собирал и проверял на своем заводе. Котов и двое других фигурантов дела вину отрицают.

Кто получил подшипники во втором эпизоде, неизвестно. Руководители СПЗ-4 до ареста называли среди своих покупателей автозавод «Урал», «Курганприбор» и корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Происхождение деталей, которые получали эти предприятия, в опубликованных материалах не указано.

«Алабуга». Подшипники из Китая привезла компания «Дрейк»

В 2024 году компания «Дрейк», которая через несколько фирм принадлежит особой экономической зоне «Алабуга», ввезла туда подшипники китайской Shandong Xinyilu. Это следует из таможенных данных, которые The Insider изучил для расследования о поставках комплектующих для «Шахедов». Подшипники входили в число оборудования, деталей и расходных материалов общей стоимостью $6,5 млн, которые «Дрейк» ввез в «Алабугу» за год. Какие именно изделия собирали с этими подшипниками, таможенные данные не показывают.

Кто еще покупал продукцию СПЗ-4

СПЗ-4 назвал автозавод «Урал» своим заказчиком по гособоронзаказу в споре с налоговой. Автозавод выпускает грузовики для российской армии. «Самарское обозрение» также сообщало, что СПЗ-4 получил благодарность за поставки от конструкторского бюро «Курганприбор», которое разрабатывает датчики для ракет.

Владельцы СПЗ-4 до ареста называли среди покупателей также корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и белорусский БелАЗ. Название предприятия, которое получило подшипники во втором эпизоде нынешнего дела, следствие пока не раскрыло.

Китайские подшипники продают под марками российских производителей и за пределами гособоронзаказа. По оценке Союза производителей подшипников, на российскую продукцию приходилось около 23% внутреннего рынка. Опрошенные участники рынка отмечали, что после введения санкций подшипники западных производителей подорожали в среднем в 2,5 раза, а сроки поставки выросли до шести — девяти месяцев.