Роскосмос отчитался о первом субсидированном запуске частных спутников. Среди них могли быть аппараты поставщика связи для военных

Подобные аппараты компания действительно готовила к отправке на орбиту. Еще в апреле фонд «Сколково» сообщал о подготовке двух спутников НПО «Кайсант» к запуску 2 сентября. Как следует из хронологии космических пусков, с начала 2026 года и до 14 ноября с Восточного не запускали ни одной ракеты. В промежутке с 2 сентября по 13 ноября состоялись только три российских орбитальных запуска с других космодромов: грузового корабля «Прогресс МС-35» с Байконура и двух военных спутников с Плесецка. Ни один из них не соответствовал заявленным параметрам миссии «Кайсанта». При этом официального подтверждения присутствия спутников «Кайсанта» среди выведенной полезной нагрузки нет.

Разработчик спутников сотрудничает с военным подразделением Рогозина

НПО «Кайсант» занимается разработкой помехозащищенных систем связи для беспилотников и роботизированных комплексов. В частности, компания производит оборудование «Гермес», предназначенное для передачи данных и управляющих команд между оператором и беспилотным аппаратом.

В собственном Telegram-канале предприятие сообщило о сотрудничестве с Центром специального назначения «Барс-Сармат», которым руководит бывший глава Роскосмоса, сенатор Дмитрий Рогозин. Компания утверждала, что ее оборудование используется российскими военными в войне против Украины, а новые разработки испытываются непосредственно на передовой.

В компании также рассказывали о подготовке военнослужащих к использованию систем связи «Гермес» и оборудования для FPV-дронов. Специалисты предприятия проводили обучение работе с радиосвязью, настройке оборудования и применению беспилотных систем в полевых условиях.

При этом сотрудничество с «Барс-Сарматом» не ограничивается наземными средствами связи. В той же публикации «Кайсант» поблагодарил Дмитрия Рогозина и действующего руководителя Роскосмоса Дмитрия Баканова за содействие в запуске первой космической группировки компании в декабре прошлого года. По утверждению разработчика, испытания подтвердили возможность дистанционной передачи информации и управляющих команд через космические аппараты.

Сам Рогозин публично подтвердил, что обсуждал с руководством Роскосмоса и коллегией Военно-промышленной комиссии России помощь частным разработчикам спутниковой связи и оптической разведки. Речь шла в том числе о возможности выводить их аппараты на орбиту в качестве попутной нагрузки.

Компания уже запускала спутники для управления роботизированными системами

В декабре 2025 года НПО «Кайсант» вывело на орбиту экспериментальную группу спутников в рамках программы «Гермес». Они отправились в космос с Восточного вместе с двумя аппаратами «Аист-2Т». Как объясняли в «Сколково», новая группировка предназначена для создания российской системы спутниковой связи, способной передавать команды роботизированным комплексам на расстоянии более 200 километров от оператора. Это позволяет управлять удаленными устройствами без использования обычных наземных каналов связи.

В перспективе разработчик планирует использовать спутники для передачи зашифрованных голосовых сообщений, интернет-трафика и данных от беспилотников. Компания также работает над увеличением скорости передачи данных и расширением орбитальной группировки.

НПО «Кайсант» зарегистрировано в Москве в октябре 2022 года. Компанией руководит Нина Черепкова, предприятие является резидентом «Сколково». Согласно бухгалтерской отчетности, в 2025 году его выручка выросла с 194,1 млн до 1,81 млрд рублей, то есть более чем в девять раз. Чистая прибыль увеличилась с 10,9 млн до 890,7 млн рублей. Какая часть этих средств получена от поставок военным, из опубликованной отчетности установить невозможно.

Роскосмос частично оплатил запуск частных спутников

Роскосмос назвал субботний старт первым субсидированным запуском частных спутников по национальному проекту «Космос». По словам руководителя госкорпорации Дмитрия Баканова, государство взяло на себя часть стоимости пусковых услуг, чтобы поддержать коммерческие компании.

Сумму субсидии в госкорпорации не раскрыли. Неизвестно также, распространялась ли государственная поддержка на дополнительные аппараты, запущенные вместе с двумя основными спутниками. Официального подтверждения того, что два новых аппарата «Кайсанта» действительно были выведены на орбиту 14 ноября, пока нет.