В Казани задержали политика Юлию Галямину сразу после выхода из поезда. Ей грозит до 15 суток ареста

В Казани задержали бывшего московского муниципального депутата Юлию Галямину. Полицейские встретили ее на железнодорожном вокзале сразу после прибытия поезда, сообщил бывший руководитель штаба Бориса Надеждина в Татарстане Дмитрий Румянцев. По его словам, политика доставили в отдел полиции № 16 «Япеева», где на нее собираются составить протокол о неповиновении сотрудникам полиции. По этой статье Галяминой грозит до 15 суток административного ареста.

В разговоре с журналистами Румянцев уточнил, что Галямину задержали, когда она только успела выйти из поезда. По данным издания, политик приехала в Казань с частным визитом. Причины задержания остаются неизвестными. В частности, не сообщается, какое именно требование сотрудников полиции, по их версии, она не выполнила. МВД Татарстана публично не комментировало произошедшее.

Юлия Галямина — бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы, участница протестов против поправок к Конституции России и одна из организаторов движения независимых муниципальных депутатов. В декабре 2020 года Тверской районный суд Москвы приговорил ее к двум годам условно по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, известной как «дадинская». Поводом для уголовного преследования стали ее участие в протестных акциях и организация сбора подписей против поправок к Конституции. Суд также лишил Галямину муниципального мандата.

В мае 2021 года Галямину задержали в Великом Новгороде во время «Земского съезда» независимых муниципальных депутатов. Тогда полиция потребовала прекратить мероприятие, сославшись на коронавирусные ограничения. В сентябре 2022 года Минюст внес Галямину в реестр иностранных агентов, после чего ее уволили из Российской академии народного хозяйства и государственной службы, где она преподавала на кафедре теории и практики медиакоммуникаций.