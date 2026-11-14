В Калужской области сгорел цех завода группы, помогавшей российским военным. В регионе объявляли воздушную тревогу

В поселке Товарково Калужской области наканауе вечером, 13 ноября, вспыхнул крупный пожар на заводе упаковки «Нео-Пак Центр», в результате которого уничтожен основной производственный цех площадью около 3000 квадратных метров. Предприятие входит в группу компаний, которая оказывает помощь российским участникам войны против Украины. Кроме того, Новосибирский картонно-бумажный комбинат, принадлежащий совладельцу сгоревшего завода Игорю Диденко, ранее объявил о намерении перечислять 3% выручки от продажи специального «Z-картона» на поддержку войны. Сам Диденко в этом году был осужден за причинение экологического ущерба на 195 млн рублей.
О пожаре сообщил глава Дзержинского округа Егор Вирков. По его словам, огонь охватил основной производственный цех предприятия. Как сообщили в МЧС, площадь возгорания составила около трех тысяч квадратных метров. В тушении участвовали 30 пожарных и восемь единиц техники. Утверждается, что работники завода самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет. Причину пожара не назвали.
Пожар ликвидировали только глубокой ночью. Как сообщили местные СМИ, огонь уничтожил одноэтажное каркасно-металлическое здание основного цеха и находившееся внутри имущество. Административное и складское здания удалось спасти. Сотрудники предприятия самостоятельно эвакуировались. По предварительной информации, возгорание произошло в ангаре, где находился ацетат. Пламя быстро распространилось по помещению.
Накануне пожара Калужская область подверглась массированной атаке беспилотников. Утром 13 ноября губернатор Владислав Шапша сообщил, что за предыдущий вечер и ночь силы противовоздушной обороны сбили над регионом 133 дрона. Во второй половине дня региональное МЧС вновь объявило беспилотную опасность, которая сохранялась до утра следующего дня. При этом о сбитых беспилотниках непосредственно в ночь пожара власти не сообщали. Причастность дронов к возгоранию на заводе не подтверждена.
«Нео-Пак Центр» выпускает гибкую полимерную упаковку для пищевой и химической промышленности, торговых сетей и служб доставки. Калужское производство было запущено в 2024 году, а весной 2025-го на предприятии заработала новая производственная линия. По данным инвестиционного портала Калужской области, к августу 2026-го завод выпускал 450 тонн упаковочных материалов в месяц, а в перспективе рассчитывал увеличить производство до 1000 тонн. Объем инвестиций превысил 600 млн рублей, до 2030 года компания планировала вложить в развитие площадки 1,5 млрд рублей и создать 300 рабочих мест.
Руководство «Нео-Пак Центра» пока публично не сообщало, как уничтожение основного цеха скажется на работе предприятия, выполнении заказов и планах дальнейшего расширения производства.
Как группа компаний связана с войной
В ноябре прошлого года губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил завод «Нео-Пак Центр» и обсудил с руководством предприятия расширение производства. В публикации местной газеты «Неделя Обнинска», посвященной этому визиту, говорится, что группа «Нео-Пак» оказывает постоянную помощь российским участникам войны против Украины. По данным издания, речь идет о передаче продукции, технических средств и материальных ресурсов. Какие именно товары получали военные, в статье не уточняется.
Сгоревший завод связан с другим крупным производителем упаковки — Новосибирским картонно-бумажным комбинатом. Как следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА», оба предприятия входят в группу компаний «Гофромастер», объединяющую производство гофрокартона и гибкой упаковки. 75% ООО «Нео-Пак Центр» принадлежит предпринимателю Игорю Диденко, который также является владельцем Новосибирского картонно-бумажного комбината.
В ноябре 2024 года комбинат объявил о запуске производства нового вида упаковочного материала — «Z-картона». Он представляет собой длинную ленту гофрокартона, которая складывается гармошкой в форме латинской буквы Z и используется для автоматизированного производства коробок. Тогда предприятие сообщило, что намерено направлять 3% от продажи каждого метра этого картона на поддержку так называемой специальной военной операции, в частности на нужды госпиталей, реабилитационных центров и территорий, оккупированных Россией.
Совладелец завода получил условный срок за загрязнение почвы
Игорь Диденко, которому принадлежит большая часть сгоревшего предприятия, в марте 2026 года был приговорен Новосибирским районным судом к двум с половиной годам лишения свободы условно по делу о нарушении правил охраны окружающей среды. Суд также запретил ему на тот же срок заниматься деятельностью, связанной с производством гофрированной бумаги, картона и тары из них.
Суд установил, что с марта 2021 по август 2022 года возглавляемый Диденко Новосибирский картонно-бумажный комбинат систематически сбрасывал неочищенные сточные воды, что привело к загрязнению почвы на землях лесного фонда и деградации растительности. Экологический ущерб оценили в 195,16 млн рублей. Эту сумму постановили взыскать с предпринимателя и предприятия.
Диденко вину не признал и оспаривал выводы следствия. В открытом письме, опубликованном в мае, он утверждал, что загрязнение почвы могло быть связано с деятельностью нефтебазы, которая ранее находилась на этой территории.
Однако вскоре Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, отклонив жалобы Диденко и его защиты. Решение вступило в законную силу. В сентябре кассационная инстанция также отказалась отменять взыскание 195 млн рублей с предпринимателя и комбината.
В конце сентября Диденко покинул пост генерального директора Новосибирского картонно-бумажного комбината, который занимал с момента основания предприятия в 2007 году. Его сменил Евгений Рожков. При этом Диденко сохранил право собственности на предприятие.