В Калужской области сгорел цех завода группы, помогавшей российским военным. В регионе объявляли воздушную тревогу

Пожар ликвидировали только глубокой ночью. Как сообщили местные СМИ, огонь уничтожил одноэтажное каркасно-металлическое здание основного цеха и находившееся внутри имущество. Административное и складское здания удалось спасти. Сотрудники предприятия самостоятельно эвакуировались. По предварительной информации, возгорание произошло в ангаре, где находился ацетат. Пламя быстро распространилось по помещению.

Накануне пожара Калужская область подверглась массированной атаке беспилотников. Утром 13 ноября губернатор Владислав Шапша сообщил, что за предыдущий вечер и ночь силы противовоздушной обороны сбили над регионом 133 дрона. Во второй половине дня региональное МЧС вновь объявило беспилотную опасность, которая сохранялась до утра следующего дня. При этом о сбитых беспилотниках непосредственно в ночь пожара власти не сообщали. Причастность дронов к возгоранию на заводе не подтверждена.

«Нео-Пак Центр» выпускает гибкую полимерную упаковку для пищевой и химической промышленности, торговых сетей и служб доставки. Калужское производство было запущено в 2024 году, а весной 2025-го на предприятии заработала новая производственная линия. По данным инвестиционного портала Калужской области, к августу 2026-го завод выпускал 450 тонн упаковочных материалов в месяц, а в перспективе рассчитывал увеличить производство до 1000 тонн. Объем инвестиций превысил 600 млн рублей, до 2030 года компания планировала вложить в развитие площадки 1,5 млрд рублей и создать 300 рабочих мест.

Руководство «Нео-Пак Центра» пока публично не сообщало, как уничтожение основного цеха скажется на работе предприятия, выполнении заказов и планах дальнейшего расширения производства.

Как группа компаний связана с войной

В ноябре прошлого года губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил завод «Нео-Пак Центр» и обсудил с руководством предприятия расширение производства. В публикации местной газеты «Неделя Обнинска», посвященной этому визиту, говорится, что группа «Нео-Пак» оказывает постоянную помощь российским участникам войны против Украины. По данным издания, речь идет о передаче продукции, технических средств и материальных ресурсов. Какие именно товары получали военные, в статье не уточняется.

Сгоревший завод связан с другим крупным производителем упаковки — Новосибирским картонно-бумажным комбинатом. Как следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА», оба предприятия входят в группу компаний «Гофромастер», объединяющую производство гофрокартона и гибкой упаковки. 75% ООО «Нео-Пак Центр» принадлежит предпринимателю Игорю Диденко, который также является владельцем Новосибирского картонно-бумажного комбината.

В ноябре 2024 года комбинат объявил о запуске производства нового вида упаковочного материала — «Z-картона». Он представляет собой длинную ленту гофрокартона, которая складывается гармошкой в форме латинской буквы Z и используется для автоматизированного производства коробок. Тогда предприятие сообщило, что намерено направлять 3% от продажи каждого метра этого картона на поддержку так называемой специальной военной операции, в частности на нужды госпиталей, реабилитационных центров и территорий, оккупированных Россией.

Совладелец завода получил условный срок за загрязнение почвы

Игорь Диденко, которому принадлежит большая часть сгоревшего предприятия, в марте 2026 года был приговорен Новосибирским районным судом к двум с половиной годам лишения свободы условно по делу о нарушении правил охраны окружающей среды. Суд также запретил ему на тот же срок заниматься деятельностью, связанной с производством гофрированной бумаги, картона и тары из них.