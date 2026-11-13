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Новости

Минобороны России стало соучредителем госагентства, которое помогает российским компаниям покупать иностранные технологии

The Insider
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Правительство России сделало Министерство обороны соучредителем автономной некоммерческой организации «Агентство по технологическому развитию» (АТР). Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 3332-р 12 ноября, документ опубликован 13 ноября.

До сих пор отдельные полномочия учредителя агентства от имени государства исполнял только Минпромторг. Теперь такие же права есть у военного ведомства. Оно может получать любую информацию о деятельности АТР и вносить в агентство имущество по решению правительства. По новой редакции устава не менее двух третей членов наблюдательного совета назначаются из кандидатов, которых предлагают правительство, Минпромторг и Минобороны. У совета будет два сопредседателя.

Агентство создано в 2016 году для «трансфера отечественных и иностранных технологий». По уставу оно собирает данные об иностранных технологиях и помогает российским компаниям их приобретать. АТР вправе открывать филиалы и представительства за рубежом, создавать там организации и держать счета в иностранных банках. В новой редакции устава появилось положение о работах со сведениями, составляющими государственную тайну, при наличии лицензии. В первоначальном уставе 2016 года его не было.

Агентство получает субсидию из федерального бюджета по линии Минпромторга, в 2026 году — около 431 млн рублей. Генеральный директор АТР с 2020 года — Владимир Пастухов.

Ранее The Insider писал, что Россия, несмотря на санкции, развивает квантовые и лазерные технологии для военных нужд.

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Публикация:«Минобороны России стало соучредителем госагентства, которое помогает российским компаниям покупать иностранные технологии»

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