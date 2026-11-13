Правительство продлевает на год антикризисные меры, позволяющие освобождать от проверок бизнес, необходимый для ведения войны

Российское правительство намерено продлить на 2027 год антикризисные меры, введенные после начала полномасштабного вторжения в Украину. Они позволяют властям освобождать отдельные категории предприятий от проверок, разрешать продажу товаров без обычной сертификации и продлевать лицензии без повторных проверок. Эти меры помогают российскому бизнесу продолжать работу в условиях санкций, в том числе предприятиям, обеспечивающим военные нужды.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 13 ноября. Он сохраняет за правительством право самостоятельно решать, для каких категорий предприятий и товаров будут действовать исключения из обычных правил.

Бизнес продолжат освобождать от проверок

После начала войны правительство получило право ограничивать проверки предприятий. Власти могут отменять плановые проверки отдельных категорий бизнеса, сокращать число внеплановых и менять правила государственного надзора.

Этим правом уже воспользовались. В России до 2030 года ограничены плановые проверки большинства предприятий, не относящихся к категориям повышенного риска. В сентябре 2026 года власти также ограничили плановые проверки производственных объектов, поврежденных в результате атак. Этот режим действует до октября 2027 года.

Продление антикризисных полномочий позволит правительству и дальше вводить подобные исключения. При этом проверки опасных производств и внеплановые проверки сохраняются.

Товары продолжат продавать без сертификации

Правительство сохранит право упрощать проверку товаров перед продажей.

После введения санкций власти разрешили для ряда товаров заменять обязательную сертификацию декларацией, которую производитель или импортер оформляет на основании собственных доказательств. В таких случаях продукция может поступать в продажу без предварительных испытаний в независимой аккредитованной лаборатории.

Эта мера помогает в том числе параллельному импорту — ввозу оригинальных иностранных товаров без согласия владельца бренда. Однако упрощенная сертификация и параллельный импорт — разные механизмы.

Упрощенный порядок распространяется не на всю продукцию: для отдельных категорий товаров независимые испытания остаются обязательными. Действие специальной схемы уже продлено до сентября 2027 года.

Предприятиям — продление лицензий без повторных проверок

Власти сохранят возможность автоматически продлевать отдельные лицензии и разрешения, а также откладывать проверки, необходимые для подтверждения права компании продолжать работу.

Это означает, что предприятия, подпадающие под исключения, смогут работать без прохождения некоторых процедур, которые обычно обязательны для продления разрешений.

Кроме того, законопроект расширяет полномочия правительства. Власти смогут устанавливать особые правила не только введения обязательных требований к предприятиям, но и их исполнения и применения.

Оборонным заводам сохранят особые правила выплат

Предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ, продолжат пользоваться исключением из правил расходования денег со специальных банковских счетов.

Обычно при перечислении зарплаты с такого счета предприятие должно одновременно перечислять налоги и страховые взносы. Это требование было приостановлено, в том числе из-за перехода на единую систему налоговых платежей. Правительство намерено сохранить исключение до конца 2027 года.

При этом оборонные предприятия не освобождаются от самих налогов — меняется только порядок перечисления денег.

Судостроителям сохранят возможность избежать части штрафов

Правительство также продлит право устанавливать особые правила взыскания штрафов с компаний, строящих крупнотоннажные суда по контрактам, заключенным до 2022 года.

После введения санкций судостроители столкнулись с ограничениями на поставки иностранного оборудования и комплектующих. Специальные правила позволяют в предусмотренных случаях смягчать ответственность за нарушение договоров, в том числе за задержки строительства.