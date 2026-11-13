Сборная России по боксу отказалась от участия в первенстве Европы из-за запрета выступать под национальным флагом и проблем с визами

Федерация бокса России объявила об отказе от участия национальной сборной в первенстве Европы среди спортсменов 19–22 лет, которое пройдет с 15 по 24 ноября в хорватском Порече. Причинами решения стали требование хорватских властей выступать без российского флага и гимна и невыдача виз членам российской делегации. Об этом говорится в официальном заявлении Федерации бокса России.

«Мы неоднократно заявляли о нашей твердой позиции: без флага и гимна России — никакого участия в международных соревнованиях», — заявил генеральный секретарь федерации Александр Беспутин.

По его словам, от решения хорватских властей пострадали молодые спортсмены, среди которых были действующие чемпионы мира и Европы. Беспутин также обвинил хорватских чиновников в том, что они лишили местных болельщиков возможности увидеть выступления российских боксеров.

При этом он поблагодарил руководство международной федерации World Boxing и European Boxing за «конструктивную позицию» и выразил надежду, что подобные ситуации не повторятся.

11 ноября Европейская конфедерация бокса сообщала, что на первенство зарегистрировались 325 спортсменов из 40 стран, включая Россию. Среди российских участников организация выделяла Платона Козлова и Давида Сурова.