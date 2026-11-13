Иран заявил об уничтожении американского радара раннего предупреждения в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что его Воздушно-космические силы нанесли удар по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне и уничтожили ее. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim, связанное с КСИР, со ссылкой на заявление организации.

По утверждению иранских военных, удар был нанесен утром 13 ноября в ответ на атаку по телекоммуникационной вышке в городе Сирик на юге Ирана.

«Несколько часов назад Воздушно-космические силы КСИР атаковали и уничтожили радар раннего предупреждения американских военных на острове Бахрейн в ответ на воздушную агрессию противника против телекоммуникационной вышки в Сирике».

КСИР также потребовал прекратить воздушные удары, а также то, что иранские власти называют контрабандой нефти через Ормузский пролив. В случае новых атак иранские военные пригрозили ответными ударами «без географических ограничений».

Отдельное предупреждение адресовано компаниям, которые, по утверждению КСИР, нарушают установленные Ираном правила. В заявлении говорится, что им грозят более жесткие меры.

Независимого подтверждения уничтожения американского радара пока нет.