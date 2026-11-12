В Ивановской области арестовали начальника полиции по делу о похищении людей для отправки на войну. В деле 15 фигурантов

В Ивановской области суд арестовал начальника отдела МВД по Комсомольскому району Юрия Шибаева по обвинению в похищении человека, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Как сообщает местное издание IvanovoNews, дело связано с похищением людей для их дальнейшей отправки на войну против Украины. Всего по делу проходят 15 фигурантов, потерпевших — несколько.

Шибаеву вменяют в вину три преступления, совершенные в составе организованной группы. Свою вину он не признает и отказался давать показания, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя.

Прокурор и следствие настаивали на заключении Шибаева под стражу, его адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд отправил начальника полиции в СИЗО до 2 января 2027 года. Как отмечалось на заседании, расследование дела находится на начальной стадии.

В пресс-службе УМВД по Ивановской области IvanovoNews сообщили, что преступление выявили сотрудники собственной безопасности регионального управления МВД совместно с ФСБ. Материалы переданы в следственные органы, в отношении Шибаева назначена служебная проверка. В полиции заявили, что в случае подтверждения вины Шибаева уволят из органов.

Местные Telegram-каналы также опубликовали оперативное видео задержания Шибаева, предоставленное управлением ФСБ по Ивановской области.

О похищениях мужчин в Ивановской области для отправки на войну против Украины стало известно еще в начале 2025 года. В марте того года «Верстка» рассказала о шести пропавших жителях региона. Мужчины исчезали по пути на подработку, некоторых силой увозили из дома неизвестные. Позднее родственники узнавали, что пропавшие подписали контракты с Минобороны и оказались на войне. Некоторые из них были приписаны к одной и той же воинской части.

В октябре 2025 года IvanovoNews опубликовал репортаж о похищениях и принуждении к заключению контрактов. Одна из собеседниц издания рассказала, что ее отца и дядю под предлогом трудоустройства заманили на встречу, после чего силой увезли в заброшенный лагерь, где несколько дней удерживали, избивали и заставляли подписать контракты. Местный волонтер Евгений Шманцарь, занимавшийся поиском похищенных, утверждал, что подобные случаи происходили на протяжении как минимум года.

В марте 2026 года в Ивановской области возбудили уголовное дело о похищениях мужчин организованной группой. Как сообщал Ивановский областной суд, обвиняемые в 2025 году захватывали мужчин и удерживали их в разных местах на территории региона. По состоянию на июнь под стражей находились шесть фигурантов. Связано ли это дело с уголовным преследованием Шибаева, пока неизвестно.