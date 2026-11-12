В России признали экстремистским украинское движение против оккупации «Желтая лента»

Верховный суд в России признал «экстремистской организацией» украинское движение «Желтая лента» («Жовта Стрiчка»), которое появилось весной 2022 года как ответ на российскую оккупацию. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Соответствующий иск ранее подавала Генпрокуратура. Теперь деятельность движения запретили на территории России.

В пресс-релизе Верховного суда «Желтую ленту» связали с украинскими спецслужбами:

«Деятельность объединения под кураторством украинских спецслужб и при финансовой поддержке недружественных стран посягает на территориальную целостность России, создает угрозу основам конституционного строя, ведет к нарушению прав и свобод граждан, влечет вред личности, общественному порядку, безопасности, обществу и государству, носит экстремистский характер».

Движение «Желтая лента» появилось в Херсоне во время российской оккупации в апреле 2022 года. Это движение протеста против российской оккупации. Его участники проводят в основном мирные акции — например, повязывают на столбах и деревьях желтые ленточки, которые символизируют украинское присутствие. Ленточки и граффити демонстрируют оказавшимся в оккупации и несогласным с ней, что они не одиноки, а оккупантам — что с их присутствием не смирились.

Ленточки и тематические граффити появлялись не только в Херсоне, но и в других оккупированных городах, а также в аннексированном в 2014-м Крыму.