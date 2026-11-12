Российские власти расширяют систему военной подготовки детей: на нее выделяют миллиарды рублей, а инструкторами становятся ветераны войны

В России расширяют систему военной подготовки школьников. В 2026 году Минпросвещения выделило начальную военную подготовку в отдельный учебный курс и направило регионам методические указания по проведению военных сборов для восьмиклассников. Детей отправляют в специализированные центры и воинские части, где они проходят строевую и огневую подготовку, изучают устройство оружия, осваивают тактическую медицину и управление беспилотниками. К преподаванию привлекают участников войны против Украины.

На развитие системы государство выделяет миллиарды рублей. В федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено около 3,72 млрд рублей на деятельность центра военно-спортивной подготовки «Воин» и еще 1,05 млрд рублей на мероприятия, связанные с движением «Юнармия». Отдельно финансируются региональные центры допризывной подготовки. Например, в Приморском крае на центр «Авангард» в 2026 году предусмотрено 470,1 млн рублей — примерно вдвое больше, чем годом ранее.

При этом военная подготовка школьников существовала и до полномасштабного вторжения России в Украину. Новые документы показывают, как власти расширяют ее содержание, развивают сеть специализированных центров и распространяют практические занятия на младшие возрастные группы.

Военные сборы для восьмиклассников

В августе 2026 года Минпросвещения направило регионам методические указания по организации военных сборов для учащихся 8-х классов. Программа рассчитана на 17 часов в течение трех дней.

В нее входят строевая подготовка, оказание первой помощи, основы выживания и другие практические занятия. Предусмотрено также посещение воинской части, подразделения силового ведомства или специализированной организации. В одном из вариантов программы предусмотрено изучение автомата АК-74.

Сборы могут проводиться не только на территории школ. Для этого разрешается использовать воинские части, организации ДОСААФ, центры «Воин», «Авангард» и «Патриот». Занятия допускается организовывать в том числе во время школьных каникул.

Программа ориентирована прежде всего на юношей 8-х классов. Участие девушек предусмотрено на добровольной основе при соблюдении установленных условий.

Сборы включают в планы внеурочной деятельности. При этом итоговая отметка по результатам трехдневных сборов восьмиклассникам не выставляется.

Минпросвещения направляло соответствующие методические материалы еще в 2025 году, а в отдельных регионах занятия проводились раньше. Однако новый документ подробно определяет содержание сборов и порядок их организации.

Параллельно изменилось содержание обязательного школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), который с сентября 2024 года заменил ОБЖ.

Приказом от 19 августа 2026 года Минпросвещения выделило в рамках ОБЗР два отдельных учебных курса — «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности». Согласно разъяснениям министерства, на начальную военную подготовку предусмотрено по 34 часа на уровнях основного и среднего общего образования.

Фактически военные дисциплины преподаются в рамках обязательного школьного предмета, а практические сборы дополняют занятия, которые проходят непосредственно в школе.

В Приморье восьмиклассников отправляют на пятидневные сборы

В Приморском крае власти предусмотрели для восьмиклассников более продолжительные сборы, чем описанные в федеральных методических указаниях.

Согласно постановлению губернатора от 24 августа 2026 года, министерство образования должно организовать пятидневные сборы учащихся 8-х и 10-х классов с максимальным использованием филиалов учебно-методического центра «Авангард» ДОСААФ.

В документе предусмотрено использование инфраструктуры воинских частей для практической подготовки школьников. Образовательные организации должны направлять заявки командованию соответствующих подразделений.

Муниципальным властям поручено обеспечивать организацию и финансирование сборов. В постановлении также предусмотрены мероприятия по профессиональной ориентации школьников на военные специальности, взаимодействие с военными комиссариатами и посещение военных учебных заведений.

В региональной государственной программе на 2026 год установлен показатель: 5790 учащихся 8–11-х классов должны пройти пятидневные сборы. Это плановый охват, а не подтвержденное число школьников, уже прошедших обучение.

Пятидневный формат отличается от трехдневной программы, изложенной в федеральном письме. Однако без расписаний конкретных сборов нельзя утверждать, что объем учебных занятий в Приморье обязательно превышает федеральные 17 часов.

Приморский край также существенно увеличил финансирование центра «Авангард».

Согласно региональным бюджетным документам, в 2025 году по соответствующей статье предусматривалось около 234,1 млн рублей, а на 2026 год — 470 067 818 рублей. Таким образом, плановые бюджетные ассигнования выросли примерно вдвое.

На Сахалине военному делу обучают с 8-го класса

В Сахалинской области действует собственный курс «Военное дело», который начали внедрять еще в 2022 году.

Первоначально занятия предназначались для восьмиклассников. Впоследствии программу распространили на 9-е и 10-е классы.

Она включает строевую, огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку, военную топографию и изучение средств защиты от оружия массового поражения.

К преподаванию привлекают участников боевых действий, в том числе войны против Украины.

В 2024 году губернатор Валерий Лимаренко заявлял о необходимости привлекать к преподаванию военного дела специалистов с боевым опытом. По его оценке, региону требовалось около 170 таких преподавателей.

В ноябре 2026 года правительство Сахалинской области утвердило новую программу патриотического воспитания на 2026–2028 годы.

Согласно распоряжению № 810-р от 9 ноября, регион намерен продолжать внедрение внеурочного курса «Военное дело» для учащихся 8–10-х классов. За три года программа должна охватить 8 тысяч школьников.

Документ предусматривает и другие мероприятия. В частности, все школы, в которых есть 8–10-е классы, должны участвовать в тематической неделе, посвященной военной службе, присяге и исполнению воинского долга.

Отдельно предусмотрена подготовка десяти ветеранов боевых действий к преподаванию предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

При этом показатель в 8 тысяч учащихся отражает план региональных властей, а не фактический охват. Само распоряжение также не устанавливает индивидуальную обязанность каждого школьника посещать дополнительный курс «Военное дело».

Автоматы, беспилотники и тактическая медицина

В российских регионах практическая подготовка школьников включает занятия, непосредственно связанные с военными специальностями.

В Челябинской области учащиеся проходят сборы в центре «Авангард». В сообщениях образовательных организаций описываются занятия по сборке и разборке автомата АК-74, управлению беспилотниками, военной медицине и вождению грузовых автомобилей.

В частности, о такой программе сообщала школа в Троицке, учащиеся которой участвовали в сборах осенью 2026 года. В опубликованном отчете перечисляются практические занятия с оружием, беспилотниками и автомобильной техникой.

В Марий Эл школьники проходят сборы, включающие тактическую и огневую подготовку, военную медицину и занятия с беспилотниками. О проведении таких занятий сообщали региональные СМИ.

На Сахалине в октябре 2026 года состоялись пятидневные сборы для десятиклассников, в программу которых входили занятия с беспилотниками, тактическая медицина и практическая подготовка на полигоне.

В Татарстане военные сборы для восьмиклассников и десятиклассников предусмотрены постановлением правительства республики на 2026/27 учебный год. Среди организаций, участвующих в подготовке, указано Казанское высшее танковое командное училище.

Участников войны привлекают к преподаванию

Одним из основных участников системы военной подготовки стал центр «Воин», созданный в 2022 году. Центр организует занятия по огневой, тактической и инженерной подготовке, тактической медицине и управлению беспилотниками. Его программы предназначены для подростков и молодежи.

В марте 2026 года вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что до конца 2027 года все инструкторы центра должны получить боевой опыт на войне в Украине.

По приведенным им данным, более 200 инструкторов центра к тому времени уже участвовали в боевых действиях. То есть участие в войне рассматривается руководством системы как желательная квалификация для инструкторов, обучающих подростков военным дисциплинам. При этом центр занимается не только непосредственным обучением детей. Он также участвует в подготовке преподавателей школьного предмета ОБЗР.

По официальным сообщениям, к сентябрю 2026 года через программы центра «Воин» прошли более 165 тысяч человек. Это совокупный показатель с момента создания организации, включающий разные категории обучающихся, а не только школьников.

Региональные власти также привлекают ветеранов войны к преподаванию. В Сахалинской области их участие предусмотрено как в программе «Военное дело», так и в подготовке преподавателей ОБЗР.

На военную подготовку выделяют миллиарды рублей

Система военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки финансируется из федерального и региональных бюджетов. В федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено около 3,72 млрд рублей на деятельность центра «Воин». Еще около 1,05 млрд рублей предусмотрено на мероприятия по вовлечению детей в движение «Юнармия».

Дополнительно регионы финансируют центры «Авангард», военно-патриотические мероприятия и практические сборы школьников.

В Приморском крае, как следует из регионального бюджета, на центр «Авангард» в 2026 году предусмотрено 470,1 млн рублей. Это примерно вдвое больше соответствующего показателя 2025 года.

Масштабы финансирования таких центров ранее исследовало издание «Вот Так». По его подсчетам, начиная с 2020 года российские регионы выделили не менее 36,5 млрд рублей на создание и деятельность центров «Авангард».

Федеральные расходы на центр «Воин» с сентября 2022 года, по оценке журналистов, составили почти 15 млрд рублей.

Могут ли школьники отказаться от военных сборов?

Это зависит от формы занятий и возраста учащихся. Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» входит в обязательную школьную программу. Однако для практических сборов и дополнительных курсов действуют разные правила.

В частности, совместный приказ Минобороны и Минобрнауки от 24 февраля 2010 года регулирует учебные сборы по основам военной службы. Согласно утвержденной инструкции, учащимся, уклонившимся от таких сборов без уважительной причины, выставляется неудовлетворительная оценка. Для пропустивших занятия по уважительной причине предусмотрены теоретическое освоение материала и проверка знаний.

Как менялась военная подготовка после начала войны

Военная подготовка школьников существовала в России задолго до полномасштабного вторжения в Украину. В частности, учебные сборы старшеклассников были предусмотрены еще совместным приказом Минобороны и Минобрнауки 2010 года.

После февраля 2022 года власти начали последовательно расширять инфраструктуру и содержание подготовки.