Продающая противоглушилочные антенны для «Гераней» компания Harxon появилась на выставке в Мюнхене. Eе попросили на выход

Компания Harxon, известная своими поставками GNSS антенн, позволяющих обходить глушение GPS сигнала на войне, в Алабугу — для беспилотников «Герань», — представила свою продукцию на престижной международной выставке Electronica 2026, проходящей в Мюнхене. После запроса The Insider администрация выставки сообщила, что компанию убрали с показа.

Выставка Electronica 2026 проходит в мюнхенском выставочном центре Messe München с 10 по 13 ноября. Изначально продукция Harxon была представлена в павильоне C2.641, который формально занимала материнская компания BDStar, попавшая под санкции США в 2024 году.

Сама компания Harxon находится лишь под санкциями Великобритании. В санкционные списки она попала после расследования The Insider, вышедшего в мае этого года.

The Insider обратился за разъяснениями к администрации выставочного комплекса. В ответе редакции пояснили, что Harxon не имела статуса участника выставки, в связи с чем «несогласованные» продукты были убраны с показа по требованию организаторов. Также администрация отметила, что демонстрируемые на выставке товары обязаны соответствовать номенклатуре выставки.

При этом о закрытии стенда самой компании BDStar речь не идет. The Insider направил дополнительный запрос администрации ярмарки в связи с подсанкционным статусом BDStar.

На вопрос о том, будут ли на будущие выставки Electronica допущены поставщики антенн для российских дронов, в администрации комплекса ответили:

«Технологии и компоненты, представленные на выставке Electronica используются в различных отраслях. Как организаторы мы не можем контролировать все возможные применения этих продуктов и сервисов за пределами свободной торговли».

Генконсульство Китая в Мюнхене не ответило на телефонный звонок и запрос The Insider.

Подробнее о том, как китайские поставщики поставляют в Россию критически важные антенны для дронов «Герань» под видом сельскохозяйственной техники, — читайте в материале по ссылке.