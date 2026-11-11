В Сургуте чиновники выдали чужой проект электросетей за свой, но забыли стереть имя автора из файла. Город заплатит 4,6 млн рублей

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа обязал муниципальное управление капитального строительства Сургута выплатить 4,6 млн рублей московской компании «С.И.Т.И.» за незаконное использование проекта электросетей научно-технологического центра «Юнити парк». При этом, как обнаружил The Insider в судебных документах по предыдущему спору тех же компаний, городские власти не просто использовали чужие разработки, но и заменили титульные листы, названия организаций и фамилии проектировщиков. Однако в электронных файлах сохранились сведения о первоначальном авторе, а экспертиза выявила совпадения вплоть до орфографических ошибок и пропущенных страниц.

В августе 2022 года управление капитального строительства Сургута заключило с «С.И.Т.И.» контракт на проектирование и строительство внутриквартальных сетей электроснабжения научно-технологического центра стоимостью 497,6 млн рублей. Компания подготовила проектную документацию и передала ее заказчику в апреле 2023 года. Однако уже в мае муниципальное учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке, сославшись на нарушение сроков и невыполнение подрядчиком обязательств.

В марте 2024 года городское управление объявило новый конкурс на строительство тех же сетей, разместив в закупочной документации материалы, которые ранее подготовила «С.И.Т.И.». Впоследствии контракт заключили с компанией «Спецмонтажпроект», которой также передали спорную документацию.

Из документов удалили названия подрядчика, но забыли изменить автора файла

The Insider изучил постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А75-13396/2023 от сентября 2025 года. В нем подробно приведены результаты экспертизы документов, опубликованных городскими властями в составе повторной закупки.

Эксперт установил, что управление капитального строительства удалило из первоначального проекта титульные листы компании «С.И.Т.И.» и заменило их собственными. Одновременно были изменены фамилии разработчиков, шифр проекта и название организации. Из приложений убрали переписку муниципального учреждения с прежним подрядчиком, а из перечня участников разработки исключили «С.И.Т.И.», заменив ее на управление капитального строительства.

Однако изменения оказались неполными. Как следует из судебного постановления, в свойствах электронного файла сохранилось имя первоначального автора — главного инженера проекта «С.И.Т.И.» Г.В. Березовского. В документе также осталась ссылка на письмо от 15 декабря 2022 года, которое удалили из приложений. Это письмо первоначально направлялось управлением капитального строительства именно московскому подрядчику.

Экспертиза обнаружила и другие совпадения. В обоих вариантах документации отсутствовал лист № 30, повторялись необычные обозначения кабельных линий, орфографические и пунктуационные ошибки. Страницы 9–13 пояснительной записки оказались полностью идентичными, включая форматирование, расположение текста и последовательность ссылок на документы.

В целом совпадение проектной документации составило 95–97%, однако в отдельных разделах, включая технические решения и чертежи, эксперт установил полную идентичность. Суд признал доказанным, что управление капитального строительства использовало разработки «С.И.Т.И.» при проведении нового конкурса.

За отвергнутый проект власти должны заплатить уже 17,4 млн рублей

Это не первое судебное разбирательство между городскими властями и московским подрядчиком. Ранее «С.И.Т.И.» потребовала оплатить фактически выполненные проектные работы, которые муниципальное учреждение отказалось принимать после расторжения контракта.

В ходе предыдущего процесса городское управление утверждало, что проектная документация не была подготовлена в полном объеме и не имела для заказчика практической ценности. Однако суд установил, что власти сохранили переданные материалы и использовали их при организации новой закупки. В июле 2025 года с управления взыскали 12,8 млн рублей. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение в силе.

С учетом нового решения общая сумма взысканий по двум спорам достигает 17,4 млн рублей. Из них 12,8 млн рублей приходится на стоимость фактически выполненных работ, а 4,6 млн — на компенсацию за нарушение исключительных прав на проектную документацию.

При этом суды ранее признали законным решение городских властей расторгнуть первоначальный контракт из-за нарушения подрядчиком сроков выполнения работ. В постановлении суда говорится, что муниципальное учреждение имело право отказаться от дальнейшего сотрудничества, но это не освобождало его от обязанности оплатить результаты фактически выполненных работ.

Строительство инфраструктуры «Юнити парка» сопровождается срывами контрактов

Проблемы с электросетями стали частью более масштабных трудностей при строительстве научно-технологического центра «Юнити парк». Контракт со «Спецмонтажпроектом», заключенный в 2024 году за 373,5 млн рублей, также был расторгнут. К тому моменту в отношении компании уже была введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве.

Летом 2026 года власти заключили еще один контракт на строительство электросетей, но вскоре расторгли и его. Четвертым подрядчиком стала тюменская компания «Тюмень-инжиниринг», получившая заказ на 290,7 млн рублей.

Проблемы возникли и при строительстве других инженерных объектов центра. Ранее суд счел недействительным контракт на строительство сетей теплоснабжения стоимостью 416 млн рублей. Подрядчика обязали вернуть 201,5 млн рублей аванса за невыполненные работы.

«Юнити парк» создается в Сургуте как научно-технологический центр, объединяющий университетский кампус, исследовательские организации и инновационные предприятия. Согласно данным из открытых источников, площадь проекта составляет 67,3 гектара, а завершить его планируется до 2030 года. При этом закончить строительство инженерной инфраструктуры власти региона требовали до конца 2026-го.