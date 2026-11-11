В России требуют объявить банкротом основателя крупнейшей майнинговой компании BitRiver. Сам Игорь Рунец под арестом по делу о мошенничестве

Банк ПСБ подал в Арбитражный суд Свердловской области иск о банкротстве Игоря Рунца — основателя крупнейшей российской майнинговой компании BitRiver. Как пишет РБК, банк требует свыше 770 млн рублей.

Игоря Рунца в феврале задержали по делу о сокрытие денег либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). В дальнейшем бизнесмену также предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставках оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга En+. Сначала Рунца отправили под домашний арест, затем, в июле, перевели его в СИЗО.

В 2025 году году «Инфраструктура Сибири», входящая в холдинг En+, обратилась в суд с заявлением о банкротстве группы компаний «Фокс», подконтрольной Рунцу, из-за неисполнения договорных обязательств. В феврале 2026 года суд ввел в отношении «Фокса» процедуру наблюдения, а в конце мая признал компанию банкротом.

Как рассказали источники РБК, следствие считает, что в декабре 2023 года группа компаний «Фокс» заключила договор на поставку оборудования для майнинга стоимостью более $8 млн. Покупатель перечислил свыше $7,9 млн в качестве предоплаты, но оборудование не получил; деньги также не вернули. По версии следствия, Рунец изначально не собирался выполнять договор и присвоил деньги.

BitRiver — российская группа компаний, которая специализируется на промышленном майнинге криптовалют и предоставляет услуги по размещению, подключению и обслуживанию оборудования для добычи криптовалют в дата-центрах. В 2024 году BitRiver управляла 15 дата-центрами общей мощностью 533 МВт, где размещалось более 175 тысяч единиц оборудования. По данным Bloomberg на 2024 год, состояние Рунца достигало $230 млн.

