Выборы бессмысленны, Испании нужно выйти из ЕС, а Каталонии — отделиться: российская «Матрёшка» запустила новую кампанию к выборам в Испании

Из этих утверждений авторы делают вывод, что предстоящие выборы в Испании, как и выборы во Франции, ничего не изменят. Вместо смены правительства европейцам предлагают добиваться прекращения помощи Украине и отмены санкций против России.

В другом ролике, стилизованном под сообщение AFP, утверждается, будто 71% европейцев не верят, что выборы способны улучшить социально-экономическую ситуацию. Особенно высокий уровень недоверия якобы наблюдается в Испании и Франции. Источник этой цифры в материалах кампании не приводится.

Ту же идею продвигает поддельная обложка французской газеты La Croix от 10 ноября с заголовком «Выборы ничего не изменят». Под фотографией испанских избирателей говорится, что одни проукраинские политические силы сменятся другими, а граждане Испании якобы навсегда останутся должниками Украины.

Выход из Евросоюза и независимость Каталонии

В других публикациях «Матрёшка» предлагает более радикальные способы решения европейских проблем.

В одном из роликов, оформленном под материал France 24, экономисту Жорди Гали приписывается предложение предоставить независимость Каталонии и вновь разделить Германию на Восточную и Западную. Авторы утверждают, что небольшим независимым государствам будет проще противостоять политике Брюсселя, в том числе решениям о поддержке Украины и санкциях против России.

Еще один ролик приписывает экономисту Ксавье Сала-и-Мартину утверждение, что Евросоюз мешает экономическому развитию Испании. В качестве выхода стране предлагается покинуть ЕС и самостоятельно отменить антироссийские санкции. При этом авторы заявляют, что экономическое положение Испании настолько тяжелое, что даже этих мер может оказаться недостаточно.

Поддельные обложки и заявления экспертов

Помимо видеороликов, «Матрёшка» распространяет изображения, имитирующие первые полосы французских изданий.

На поддельной обложке Libération от 10–11 ноября размещен заголовок «Проукраинские силы ведут Европу к разорению». Ниже говорится, что в Испании, Германии и Франции якобы всё громче требуют не проведения выборов, а отмены антироссийских санкций ради спасения экономики.

Другая подделка оформлена как ноябрьский выпуск экономического издания Le Nouvel Économiste. На обложке изображена женская фигура, выворачивающая пустые карманы, а заголовок гласит: «Проукраинские силы довели Европу до банкротства». В подзаголовке утверждается, что накануне выборов Франция и Испания остались без денег.

Еще в одном видео, стилизованном под материал Reuters, французскому философу и публицисту Рафаэлю Энтховену приписывается сравнение поддержки антироссийских политических сил с поддержкой нацистской партии. Авторы утверждают, что эти силы ведут Европу к экономической стагнации, росту преступности и неконтролируемой миграции.

Все эти публикации используют символику известных СМИ и имена экспертов, создавая впечатление, что распространяемые утверждения исходят от независимых журналистов и аналитиков.

Парламентские выборы в Испании действительно состоятся 29 ноября. Согласно указу о роспуске парламента, официальная избирательная кампания начнется 13 ноября и завершится 27 ноября.

Что известно об организаторах «Матрёшки»

Как выяснил The Insider в расследовании о кремлевской операции Doppelgänger, идея создания поддельных видеосюжетов от имени западных СМИ, которые позднее стали распространяться через сеть «Матрёшка», появилась еще в 2022 году. В документах «Агентства социального проектирования» (АСП), работавшего по заказу администрации президента России, обнаружились подробные инструкции по изготовлению подобных фейков. В частности, предлагалось создать вымышленную историю о преступлении украинских подростков в Германии и оформить ее как анонс расследования газеты Die Zeit.

Как следует из изученной The Insider внутренней переписки, одним из инициаторов операции Doppelgänger стал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а непосредственным исполнителем — политтехнолог Илья Гамбашидзе и его «Агентство социального проектирования». Уже в 2022 году одной из задач операции было убеждать европейцев выступать против антироссийских санкций.

Для продвижения своих тезисов участники кампании использовали реальные социальные проблемы европейских стран. Во внутренних документах, например, предлагалось создавать публикации от имени обычных жителей, жалующихся на рост цен, миграцию и расходы на поддержку Украины. Нынешняя кампания «Матрёшки» использует такую же схему.