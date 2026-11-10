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Новым лидером республиканцев в Палате представителей после поражения на выборах избрали ярого сторонника Трампа и убежденного консерватора

The Insider
Джим Джордан. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Джим Джордан. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Новым лидером Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США избрали Джима Джордана. Об этом сообщают телеканалы Fox News и CNN. Он станет лидером меньшинства после того, как республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах, потеряв в нижней палате более 40 мандатов. Как отмечают американские СМИ, Джордан – убежденный сторонник президента Дональда Трампа и представитель крайне консервативного крыла Республиканской партии.

Fox News отмечает, что во время закрытого голосования на выборах лидера республиканского меньшинства в новом созыве Палаты представителей Джордан получил 106 голосов, а его соперник – нынешний лидер республиканского большинства – Стив Скализ заручился поддержкой 73 однопартийцев. Нынешний спикер Палаты представителей Майк Джонсон, занимавший пост партийного лидера до 2023 года, после поражения партии на промежуточных выборах отказался от борьбы за руководящую позицию.

Как подчеркивает CNN, выбор в пользу Джордана говорит о готовности республиканцев, оказавшихся в меньшинстве, к полноценному противостоянию с демократами в новом созыве Палаты представителей. Этот конгрессмен считается представителем наиболее консервативного крыла Республиканской партии и одним из наиболее преданных союзников Трампа в Конгрессе.

Телеканал отмечает: Скализ, выдвигая свою кандидатуру, говорил однопартийцам, что намерен искать возможности сотрудничества с демократами ради достижения целей Республиканской партии. Собеседники CNN, знакомые с позицией Джордана, в свою очередь, заверили, что тот намерен «изо всех сил бороться, чтобы обеспечить дальнейшую реализацию политической программы» Трампа.

Подсчет голосов на выборах в Палату представителей и Сенат США продолжается. По данным на 10 ноября, демократы получают в нижней палате Конгресса как минимум 256 мест из 435. При этом, подчеркивает CNN, в следующие два года фракция республиканцев в Палате представителей станет более консервативной, поскольку большинство оставшихся в Конгрессе умеренных республиканцев потерпели поражение на промежуточных выборах. В Сенате демократы получают как минимум 54 из 100 мест.

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Публикация:«Новым лидером республиканцев в Палате представителей после поражения на выборах избрали ярого сторонника Трампа и убежденного консерватора»

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