Сербская компания поставила в Россию станки на €27,5 млн. Часть оказалась на предприятиях ВПК — «Радио Свобода»

Сербский производитель станков Grindex после начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжил поставки оборудования российским компаниям, в том числе связанным с оборонной промышленностью. Об этом говорится в совместном расследовании балканской службы «Радио Свобода», проектов «Схемы» и «Система». Отмечается, что с марта 2022-го по март 2025-го в Россию было ввезено продукции Grindex на сумму около €27,5 млн.

Как подчеркивается в расследовании, часть станков, поставленных в Россию за этот период, оказалась на предприятиях российского военно-промышленного комплекса, находящихся под западными санкциями. В частности, речь идет о предприятиях госкорпорации «Ростех».

Одним из посредников, через которого станки попадали в РФ, стала российская компания АМГ, также известная как Alfa Machinery Group, против которой в ноябре 2023 года ввели санкции США, а в декабре 2024-го — Евросоюз. По данным украинской военной разведки, в декабре 2022 года Grindex заключила контракт с АМГ на поставку круглошлифовального станка стоимостью около €778 тысяч. В итоге оборудование передали Машиностроительному производственному объединению имени И. Румянцева, выпускающему авиационные компоненты и входящему в «Ростех».

Другой станок — стоимостью более $384 тысяч — поступил в Россию в феврале 2025 года и затем был передан Уфимскому агрегатному предприятию «Гидравлика», также выпускающему авиационные компоненты, входящему в «Ростех» и находящемуся под санкциями ЕС с 2025 года.

Еще один станок в 2024 году, через другого посредника — компанию «Крона», — получила научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ), которая в том числе разрабатывает ракетные комплексы «Искандер-М», находится под санкциями США и ЕС и входит в «Ростех». О закупках станков Grindex «Кроной» The Insider сообщал еще в декабре 2023 года.

Другой станок Grindex в 2025 году оказался в аренде у Пермской научно-производственной приборостроительной компании, производящей навигационные, управляющие и стабилизационные системы для авиации.

Поставки осуществлялись также через других посредников — компании «Финвал Энерго» и «Униматик МСК», однако других получателей партий определить не удалось.

Grindex расположена в городе Кикинда на севере Сербии. Компания была создана в 2003 году после выделения из промышленного холдинга Livnica Kikinda. На предприятии работают около 250 человек. Grindex производит металлообрабатывающие станки, включая круглошлифовальные модели с числовым программным управлением. Они используются для точной обработки металлических деталей и применяются в различных отраслях машиностроения. Отмечается, что в 2021-м и 2022 году компания работала с убытками, но в 2023-м стала прибыльной — и с тех пор ее прибыль ежегодно увеличивается.

В Минторговли Сербии заявили «Радио Свобода», что не давали Grindex разрешений на экспорт товаров двойного назначения, но при этом не смогли определить, попадают ли ее станки под экспортный контроль.