В Болгарии не менее 12 человек погибли в двух массовых ДТП на автомагистрали «Тракия» из-за густого тумана

В Болгарии не менее 12 человек погибли и десятки пострадали в серии столкновений автомобилей на автомагистрали «Тракия» на востоке страны. Аварии произошли во вторник, 10 ноября, из-за густого тумана. Об этом сообщила министр здравоохранения Катя Ивкова, ее слова приводит Associated Press.

По словам Ивковой, десять человек погибли на месте, еще двое скончались по дороге в больницу. В медицинские учреждения доставили 46 пострадавших. Туман привел к двум массовым ДТП на трассе, которая связывает Софию с черноморским портом Бургас, и движение по ней перекрыли в обоих направлениях.

Как пишет Болгарское телеграфное агентство (БТА), аварии случились у дорожной развязки «Зимница» недалеко от города Ямбол. Одна произошла на 289-м километре на полосах в сторону Бургаса, другая — на 294-м километре в направлении Софии. В столкновениях участвовали как легковые автомобили, так и большегрузы.

На месте работали 14 пожарных расчетов, а в Бургас вылетел военно-транспортный самолет Spartan, готовый перевозить пострадавших. Как уточнила Ивкова, 27 человек доставили в больницы Сливена, 12 — в Ямбол, семерых — в Бургас.

В ноябре 2021 года в Болгарии у села Боснек на Струмской автотрассе загорелся туристический автобус, ехавший из Турции в Северную Македонию. Погибли не менее 45 человек, среди них пятеро детей. По предварительной версии МВД страны, автобус наехал на бордюр и врезался в дорожное ограждение.