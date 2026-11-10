Белгородская область сэкономила на региональных расходах 4,1 млрд рублей и направит их на ликвидацию последствий обстрелов

Власти Белгородской области перераспределили 4,1 млрд рублей, сэкономленных за счет оптимизации бюджетных расходов, в резервный фонд регионального правительства. Средства фонда используются в том числе для финансирования мероприятий, связанных с войной, ликвидацией последствий обстрелов и «террористических актов». Это следует из закона о внесении изменений в бюджет области на 2026 год, изученного The Insider.

Одновременно регион отказался от реализации части строительных проектов. Об этом сообщил министр финансов области Андрей Захаров при рассмотрении поправок к бюджету. По словам Захарова, власти приняли решение сохранить финансирование строительных объектов с высокой степенью готовности, отказавшись от части остальных проектов. Какие именно объекты лишились финансирования, министр не уточнил.

После внесения поправок доходы бюджета Белгородской области на 2026 год составляют около 190,4 млрд рублей, расходы — 205,6 млрд рублей. Дефицит бюджета предусмотрен на уровне 15,2 млрд рублей.

На последствия обстрелов направляют миллиарды рублей

Согласно представленным властями данным, регион получил дополнительные федеральные средства на компенсацию последствий обстрелов и восстановление инфраструктуры.

Из федеральных субсидий на общую сумму около 11,4 млрд рублей порядка 5,9 млрд рублей предусмотрено на помощь жителям, чье жилье было повреждено или уничтожено. Еще около 5,4 млрд рублей направляется на обеспечение устойчивости жилищно-коммунальной инфраструктуры, включая установку блочно-модульных котельных.

Кроме того, при распределении дополнительной федеральной дотации в размере 3,9 млрд рублей власти выделяют 960 млн рублей на компенсации за автомобили, поврежденные при обстрелах, 402 млн рублей на приобретение медицинского оборудования, 216 млн рублей на закупку автобусов и 2,2 млрд рублей на оплату труда работников бюджетных учреждений.

В опубликованных поправках к бюджету также предусмотрено около 929,5 млн рублей по направлению «Дополнительные мероприятия в сфере национальной обороны и национальной безопасности, включая осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». В частности, средства заложены на усиление охраны общественного порядка и безопасности «в период мобилизации, военного положения и военного времени», а также на поддержку граждан и объединений, участвующих в охране общественного порядка.

Налоги падают

Перераспределение 4,1 млрд рублей происходит на фоне снижения собственных налоговых поступлений региона. По словам министра финансов, областные власти столкнулись с уменьшением доходов от налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц и рассчитывают на дополнительную поддержку федерального бюджета.

Отдельные сокращения предусмотрены и в региональных программах социальной поддержки. В частности, в опубликованных изменениях программы «Социальная поддержка граждан» финансирование на 2027 год уменьшено примерно на 1,9 млрд рублей. На 2026 год сокращены расходы на программу «Социальная поддержка семьи и детей» на 13,44 млн рублей.