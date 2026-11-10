Лауреатом Букеровской премии стал британский фантаст Майкл Джон Харрисон за роман «Конец всего»

Отрывок из романа можно прочитать на сайте премии (на английском). Книга получила положительные отзывы критиков. Например, отмечали, что в отличие от множества подобных постапокалиптических романов этот не называет прямо актуальные темы новостных лент по типу стремительного распространения ИИ.

По словам самого Харрисона, основой для книги все же при этом послужили кризисные события наших дней:

«„Конец всего“ — это попытка жить так, как будто ничего не случилось. Это история катастрофы, в которой катастрофа заключается в неспособности понять происходящее».

Для Джона Харрисона это 13-й роман в его писательской карьере. Первый вышел в 1971 году. На русском языке издавались его цикл «Виркониум» и другие. Харрисон при этом стал самым возрастным лауреатом Букеровской премии — ему 81 год.

Премия присуждается ежегодно за лучший роман, написанный на английском языке и опубликованный в Великобритании и/или Ирландии. Номинироваться могут авторы любой национальности. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, а попавшие в шорт-лист — чеки на 2,5 тысячи и возможность переиздать номинированный роман при поддержке фонда премии.