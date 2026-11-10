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Новости

Лауреатом Букеровской премии стал британский фантаст Майкл Джон Харрисон за роман «Конец всего»

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Постапокалиптический роман «Конец всего» (The End of Everything) принес его автору Майклу Джону Харрисону Букеровскую премию 2026 года. Об этом сообщается на сайте The Booker Prize. 

Роман на сайте премии описывают как «тонкое сатирическое и тревожное постапокалиптическое приключение, которое исследует пределы человеческого понимания». 

В книге действие разворачивается в недалеком будущем в одном из городов на восточном побережье Великобритании. Описываемым событиям предшествует вторжение на Землю загадочных инопланетных существ, известных как iGhetti: 

«Правительство едва функционирует, моря полны новых существ, Европа потеряна. Кажется, что это конец». 

Главный герой, рыбак Филлип Теннент, зарабатывает на жизнь тем, что вылавливает из моря и продает различные артефакты. Однажды он находит необычное, меняющее форму существо: хотя все считают его бездушным и искусственным, загадочный артефакт демонстрирует и явные признаки жизни. Теннент решает отправиться вглубь материка, чтобы найти ему покупателя. 

Фото: The Booker Prize Foundation

Фото: The Booker Prize Foundation

Отрывок из романа можно прочитать на сайте премии (на английском). Книга получила положительные отзывы критиков. Например, отмечали, что в отличие от множества подобных постапокалиптических романов этот не называет прямо актуальные темы новостных лент по типу стремительного распространения ИИ. 

По словам самого Харрисона, основой для книги все же при этом послужили кризисные события наших дней:

«„Конец всего“ — это попытка жить так, как будто ничего не случилось. Это история катастрофы, в которой катастрофа заключается в неспособности понять происходящее».

Для Джона Харрисона это 13-й роман в его писательской карьере. Первый вышел в 1971 году. На русском языке издавались его цикл «Виркониум» и другие. Харрисон при этом стал самым возрастным лауреатом Букеровской премии — ему 81 год. 

Премия присуждается ежегодно за лучший роман, написанный на английском языке и опубликованный в Великобритании и/или Ирландии. Номинироваться могут авторы любой национальности. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, а попавшие в шорт-лист — чеки на 2,5 тысячи и возможность переиздать номинированный роман при поддержке фонда премии.  

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Публикация:«Лауреатом Букеровской премии стал британский фантаст Майкл Джон Харрисон за роман «Конец всего»»

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