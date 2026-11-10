Студентам Краснодарского института культуры запрещают ставить танцы «недружественных стран» для дипломных работ — выпускница вуза

В Краснодарском государственном институте культуры (КГИК) составили список «недружественных стран», танцы которых запрещено ставить для дипломных работ. Об этом в своем Instagram рассказала выпускница вуза, хореограф Каролина Гонгадзе. Внимание на видео девушки обратило издание «7x7».

По словам Гонгадзе, ее одногруппнице, которая в качестве практической части дипломной работы подготовила молдавский танец, запретили его танцевать. «За неделю до сдачи дипломов ей говорят, что Молдавия вошла в список запрещенных стран», — рассказала девушка. По ее словам, когда она сама готовила для диплома грузинский танец, ее также предупреждали, что не могут не допустить ее к защите, но в конечном счете передумали.

Уже после того, как Гонгадзе выпустилась из КГИК, ей позвонил преподаватель вуза и попросил поставить для студенток второго курса армянский танец для участия в фестивале. Она согласилась, а через месяц узнала, что номер отменили. «Россия с Арменией не дружит, этот номер сняли с фестиваля», — так ситуацию объяснили студентки, с которыми работала Гонгадзе.

Девушка рассказала также, что в 2022 году, после начала «СВО», студентов, которые подготовили украинские танцы, «просто не хотели допускать до сдачи». «Если вы хотите поступать в Краснодарский государственный институт культуры, десять раз подумайте, а то вдруг и вашу национальность там запретят», — резюмировала Гонгадзе.