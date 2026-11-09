В оккупированном Мариуполе создадут комиссию по демонтажу и перестройке «Азовстали» ради «инвестиционных и иных проектов»

Глава «ДНР» Денис Пушилин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет координировать работы по демонтажу и перестройке территории металлургического комбината «Азовсталь» в оккупированном Мариуполе. Как следует из документа, изученного The Insider, цель группы — решение вопросов, «связанных с реализацией инвестиционных и иных проектов» на территории предприятия, разрушенного в ходе российского вторжения весной 2022 года.

Распоряжение Пушилина датировано 3 ноября. В числе задач, поставленных перед группой:

подготовка предложений по решению проблемных вопросов развития территории бывшего МК «Азовсталь»;

координация взаимодействия между оккупационной администрацией Донецкой области с инвесторами, ресурсоснабжающими и иными организациями;

организация обследования зданий, сооружений и инфраструктуры на территории комбината, оценка их технического состояния;

определение, какие здания следует демонтировать, а какие — сохранить и восстановить.

Российские войска окружили Мариуполь в начале марта 2022 года. Территорию «Азовстали», где вместе с жителями города находились украинские военные, ВС РФ осаждали два месяца — до середины мая. Предприятие было практически разрушено непрерывными обстрелами и бомбардировками.

После захвата Мариуполя зампред правительства России Марат Хуснуллин заявлял, что «Азовсталь» превратят в место отдыха или промышленный парк.