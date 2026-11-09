FT: Агентство ЕС подало в суд на IBM, Atos и Leonardo из-за многолетнего срыва сроков создания пограничной системы EES

Агентство ЕС EU-Lisa, отвечающее за новую систему пограничного контроля Entry/Exit System (EES), подало иск против американской IBM, французской Atos и итальянской Leonardo. Консорциум этих компаний раз за разом срывал сроки и оспаривал предупреждения и штрафы агентства, пишет Financial Times со ссылкой на внутреннюю переписку.

EES обязывает путешественников из-за пределов ЕС сдавать отпечатки пальцев и фотографию при первом въезде в Шенгенскую зону. Систему собирались запустить еще в 2022 году, а полностью ввели лишь в этом году. Технические сбои, в том числе сканеры, переставшие считывать вспотевшие пальцы, летом обернулись многочасовыми очередями в аэропортах Европы.

Иск подан в декабре 2025 года в Эстонии, где базируется агентство. Суд уезда Харью подтвердил, что дело зарегистрировано, но заседания пока не назначены. В EU-Lisa заверили, что разбирательство не влияет на работу системы.

В 2021 году бельгийские подразделения Atos и IBM оспорили штраф, сославшись на внешние факторы, включая пандемию COVID-19, а в феврале 2022 года консорциум отверг новые сроки. В письме компаний говорилось:

«Игнорировать реальность неразумно, и это не поможет выполнить план. Работа по нереалистичному плану, напротив, вызовет разочарование у всех участников».

Стоимость контракта в 2021 году выросла с €142 млн до €212 млн.

В феврале 2025 года FT выяснила, что московский офис Atos, работавший по лицензии ФСБ, в 2021 году закупал программное обеспечение для EES. Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством OLAF нашло достаточно оснований для дальнейшей проверки, однако вернуло дело в EU-Lisa, хотя сочло ее первоначальную оценку недостаточной.