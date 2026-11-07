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Правительство сняло охранный статус с дома Пастернака у Кремля. С возможной застройкой квартала связывают брата помощника Путина

The Insider
На фото: доходный дом, где жил Пастернак. В кружочке: помощник президента РФ Алексей Дюмин, чей брат связан с возможной застройкой исторического квартала

На фото: доходный дом, где жил Пастернак. В кружочке: помощник президента РФ Алексей Дюмин, чей брат связан с возможной застройкой исторического квартала

Правительство России исключило из реестра объектов культурного наследия два исторических здания в центре Москвы, в том числе дом, где в 1913–1917 годах жил поэт Борис Пастернак. Оба здания входят в состав усадьбы XVIII — начала XX века на Кремлёвской набережной, рядом с Кремлём. Соответствующее распоряжение от 7 ноября 2026 года, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, обнаружил The Insider.

Решение принято на фоне конфликта вокруг возможного сноса исторических зданий и застройки квартала элитной недвижимостью. Как выяснила «Вёрстка», экспертизу, рекомендовавшую снять охранный статус, инициировала компания «Меридиан». Её руководитель ранее работала в девелоперских структурах, связанных с предпринимателем Сергеем Мефедовым и его деловым партнёром Артёмом Дюминым — младшим братом помощника президента России Алексея Дюмина.

Какие здания лишились охранного статуса

Распоряжение правительства касается двух флигелей усадьбы по адресу Кремлёвская набережная, 1/9 — строений 9 и 10.

Первое здание представляет собой доходный дом, где в 1913–1917 годах жил Борис Пастернак, а в 1923 году родился поэт и переводчик Александр Межиров. История здания восходит к 1812 году, позднее оно неоднократно перестраивалось. Второй флигель также относится к XIX веку.

Кроме того, правительство исключило из реестра объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом» XVIII–XIX веков в Лебяжьем переулке, 4, строения 3 и 4. Минкультуры поручено внести соответствующие изменения в государственный реестр памятников.

Дом Пастернака сохранился до наших дней и остаётся жилым. Как установила «Вёрстка» в расследовании, опубликованном 28 октября, здание протяжённостью почти 80 метров расположено вдоль Лебяжьего переулка. На его фасаде сохранились декоративные майоликовые панно, авторство которых предположительно связывают с Михаилом Врубелем.

В 2016 году Минкультуры зарегистрировало дом как самостоятельный объект культурного наследия федерального значения в составе усадьбы. В 2019 году для него утвердили охранное обязательство, а в 2020-м — предмет охраны, включающий исторические архитектурные элементы здания.

Журналисты «Вёрстки» побывали в квартале и поговорили с жителями, которые выступают против исключения исторических построек из реестра, опасаясь последующего признания домов аварийными и их сноса.

То есть, речь не идёт о формальном исключении давно утраченного объекта: по состоянию на конец октября строение 9 существовало и использовалось как многоквартирный жилой дом.

Ещё летом власти требовали сохранить соседний флигель

Особенно примечательна ситуация со вторым флигелем усадьбы — строением 10 на Кремлёвской набережной.

15 июля 2026 года Мосгорнаследие утвердило для этого здания охранное обязательство, предусматривавшее проведение противоаварийных работ до 1 октября 2026 года и подготовку проектной документации по сохранению памятника до 1 февраля 2027 года. Соответствующие требования содержались в приказе ведомства № 158-ОО-2026.

Однако теперь спустя четыре месяца правительство исключает этот же флигель из реестра объектов культурного наследия. 

Кто добивался исключения зданий из реестра

Подготовка к снятию охранного статуса началась ещё до ноябрьского распоряжения. В августе Минкультуры опубликовало результаты государственной историко-культурной экспертизы, рекомендовавшей исключить здания из реестра.

По данным «Вёрстки», инициатором экспертизы выступило ООО «Меридиан». Издание установило, что компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей и одним сотрудником имела годовую выручку менее миллиона рублей и убыток около 15 млн рублей. При этом в 2025 году на неё было оформлено более 900 млн рублей заёмных средств.

Учредитель и генеральный директор «Меридиана» Мария Фомичева в 2020–2025 годах работала юрисконсультом в строительных и девелоперских компаниях «Лидэстейт», «Литэкс-С», «Антиквар на Мясницкой» и «Маяк», а позднее перешла в «Топстрит» — юридическое лицо девелоперской группы R4S Group, работающей на рынке премиальной недвижимости Москвы.

Все эти компании «Вёрстка» связывает с предпринимателем Сергеем Мефедовым, а часть из них — также с Артёмом Дюминым, младшим братом помощника президента России Алексея Дюмина.

В частности, Фомичева работала в «Литэкс-С» в период, когда Артём Дюмин был её совладельцем. Он вышел из состава учредителей в январе 2024 года.

О деловом сотрудничестве Дюмина и Мефедова сообщалось и ранее. В 2018 году «Медуза» называла «Топстрит» их совместным бизнесом, хотя формально Дюмин не числился среди учредителей компании. «Ведомости» со ссылкой на источники также сообщали о его участии в отдельных девелоперских проектах Мефедова. При этом сам предприниматель и представители Дюмина ранее отрицали участие последнего в некоторых проектах.

То есть связь компании, инициировавшей экспертизу, с окружением брата помощника президента прослеживается через прежние места работы её руководителя и деловые отношения связанных с ней предпринимателей. Доказательств того, что сам Алексей Дюмин участвует в проекте или что Артём Дюмин получил право на застройку квартала, нет.

Исторические здания и прежние проекты девелоперов

Структуры Сергея Мефедова уже занимались перестройкой исторической недвижимости в центре Москвы.

Как сообщала «Вёрстка», при реализации одного из проектов был снесён главный дом усадьбы Анны Неклюдовой 1840-х годов на Малой Бронной. В другом случае реконструировали доходный дом начала XX века на Патриарших прудах.

В августе 2026 года, по данным градозащитного движения «Архнадзор», московские власти также сократили предмет охраны усадьбы в Леонтьевском переулке, связанной с девелоперскими проектами Мефедова, до отдельных фасадов исторических зданий.

Дополнительная связь обнаружилась среди экспертов, рекомендовавших исключить дом Пастернака из реестра. Одна из них, Светлана Шаповалова, ранее участвовала в экспертизах по объектам, связанным с группой Мефедова, в том числе подписывала положительные заключения по проектам реставрации и приспособления исторических усадеб. 

Жители опасаются сноса ради элитной недвижимости

Эти обстоятельства объясняют, почему жители квартала опасаются последующей застройки. Они выступают против снятия охранного статуса, опасаясь, что это станет первым шагом к признанию домов аварийными и их последующему сносу.

Основания для таких опасений они видят в происходящем по соседству. Как сообщала «Вёрстка», два исторических жилых дома на Волхонке ранее признали аварийными и подлежащими сносу. Жители квартала на Кремлёвской набережной опасаются аналогичного сценария.

Территория находится в непосредственной близости от Кремля, в том числе в пределах охранной зоны исторического ансамбля и буферной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому возможная застройка квартала может затронуть не только интересы жильцов, но и сохранность исторической среды центра Москвы.

«Вёрстка» обращалась за комментариями к Марии Фомичевой, Светлане Шаповаловой и представителям структур, связанных с Мефедовым и Дюминым, однако к моменту публикации расследования ответов не получила.

Что изменилось после решения правительства

Распоряжение от 7 ноября стало новым этапом истории: если прежде снятие охранного статуса обсуждалось в рамках государственной историко-культурной экспертизы, теперь решение принято на уровне федерального правительства.

Документ не объясняет причин исключения зданий из реестра, не раскрывает планов в отношении территории и не устанавливает, кто будет распоряжаться объектами после изменения их статуса.

Неизвестно также, как исключение отдельных флигелей повлияет на ограничения, действующие в отношении усадьбы в целом, и на ранее утверждённые обязательства по сохранению строения 10.

Само по себе исключение из реестра не означает автоматического разрешения на снос: для строительных работ и изменения использования территории могут потребоваться дополнительные решения и согласования. Однако два существующих исторических здания, включая жилой дом Пастернака, лишились самостоятельного реестрового статуса объектов культурного наследия на фоне конфликта вокруг возможной застройки квартала.

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Публикация:«Правительство сняло охранный статус с дома Пастернака у Кремля. С возможной застройкой квартала связывают брата помощника Путина»

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