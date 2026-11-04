Правительство предложило использовать помощь другим странам для продвижения российского экспорта товаров и услуг

Для реализации этих задач законопроект предусматривает несколько механизмов:

прямую финансовую помощь иностранным государствам;

поставки товаров и услуг, предоставление льготных государственных кредитов;

урегулирование внешних долгов на льготных условиях.

Помощь другим странам предлагается законодательно увязать с их социально-экономическим развитием и с продвижением российских экономических интересов. Конкретные страны-получатели помощи в законопроекте не перечислены. Согласно действующей концепции российской политики содействия международному развитию, помощь может предоставляться странам ЕАЭС и СНГ, государствам с исторически «дружественными» связями с Россией, участникам совместных экономических проектов, а также наименее развитым странам мира.

Координировать эту деятельность будет МИД, а функции агентства содействия международному развитию получит Россотрудничество. В пояснительной записке правительство признает, что существующая система зарубежной помощи затрудняет сбор статистики, управление рисками и оценку эффективности проектов. Новое регулирование должно объединить эту деятельность в отдельное направление государственной политики.

На расширение полномочий Россотрудничества потребуется дополнительное финансирование: 14,2 млн рублей в 2027 году, 12,7 млн в 2028-м и 13,2 млн в 2029-м. Согласно финансово-экономическому обоснованию, эти средства предназначены преимущественно для увеличения штата центрального аппарата агентства на пять человек. Расходы непосредственно на зарубежные программы в указанные суммы не входят.