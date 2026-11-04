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Новости

Правительство предложило использовать помощь другим странам для продвижения российского экспорта товаров и услуг

The Insider
Россотрудничество

Россотрудничество

Российское правительство предложило закрепить продвижение отечественных товаров и услуг в качестве одной из задач государственной помощи другим странам. Соответствующее положение, на которое обратил внимание The Insider, содержится в законопроекте «О содействии международному развитию», на днях внесенном в Госдуму.

В документе прямо предусмотрено «создание условий для продвижения товаров и услуг российского происхождения» при оказании зарубежной помощи. Кроме того, среди задач российской политики в этой сфере указано развитие промышленного и инновационного потенциала государств-партнеров с использованием российских разработок в области цифровых технологий, атомной энергетики и медицины. 

The Insider

The Insider

Еще одной целью названо укрепление позиций России «как одного из ответственных влиятельных центров мирового развития».

Иллюстрация к материалу

Для реализации этих задач законопроект предусматривает несколько механизмов: 

  • прямую финансовую помощь иностранным государствам;
  • поставки товаров и услуг, предоставление льготных государственных кредитов;
  • урегулирование внешних долгов на льготных условиях.

Помощь другим странам предлагается законодательно увязать с их социально-экономическим развитием и с продвижением российских экономических интересов. Конкретные страны-получатели помощи в законопроекте не перечислены. Согласно действующей концепции российской политики содействия международному развитию, помощь может предоставляться странам ЕАЭС и СНГ, государствам с исторически «дружественными» связями с Россией, участникам совместных экономических проектов, а также наименее развитым странам мира.

Координировать эту деятельность будет МИД, а функции агентства содействия международному развитию получит Россотрудничество. В пояснительной записке правительство признает, что существующая система зарубежной помощи затрудняет сбор статистики, управление рисками и оценку эффективности проектов. Новое регулирование должно объединить эту деятельность в отдельное направление государственной политики.

На расширение полномочий Россотрудничества потребуется дополнительное финансирование: 14,2 млн рублей в 2027 году, 12,7 млн в 2028-м и 13,2 млн в 2029-м. Согласно финансово-экономическому обоснованию, эти средства предназначены преимущественно для увеличения штата центрального аппарата агентства на пять человек. Расходы непосредственно на зарубежные программы в указанные суммы не входят.

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Публикация:«Правительство предложило использовать помощь другим странам для продвижения российского экспорта товаров и услуг»

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