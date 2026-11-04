Правительство предложило использовать помощь другим странам для продвижения российского экспорта товаров и услуг

Российское правительство предложило закрепить продвижение отечественных товаров и услуг в качестве одной из задач государственной помощи другим странам. Соответствующее положение, на которое обратил внимание The Insider, содержится в законопроекте «О содействии международному развитию», на днях внесенном в Госдуму.
В документе прямо предусмотрено «создание условий для продвижения товаров и услуг российского происхождения» при оказании зарубежной помощи. Кроме того, среди задач российской политики в этой сфере указано развитие промышленного и инновационного потенциала государств-партнеров с использованием российских разработок в области цифровых технологий, атомной энергетики и медицины.
Еще одной целью названо укрепление позиций России «как одного из ответственных влиятельных центров мирового развития».
Для реализации этих задач законопроект предусматривает несколько механизмов:
- прямую финансовую помощь иностранным государствам;
- поставки товаров и услуг, предоставление льготных государственных кредитов;
- урегулирование внешних долгов на льготных условиях.
Помощь другим странам предлагается законодательно увязать с их социально-экономическим развитием и с продвижением российских экономических интересов. Конкретные страны-получатели помощи в законопроекте не перечислены. Согласно действующей концепции российской политики содействия международному развитию, помощь может предоставляться странам ЕАЭС и СНГ, государствам с исторически «дружественными» связями с Россией, участникам совместных экономических проектов, а также наименее развитым странам мира.
Координировать эту деятельность будет МИД, а функции агентства содействия международному развитию получит Россотрудничество. В пояснительной записке правительство признает, что существующая система зарубежной помощи затрудняет сбор статистики, управление рисками и оценку эффективности проектов. Новое регулирование должно объединить эту деятельность в отдельное направление государственной политики.
На расширение полномочий Россотрудничества потребуется дополнительное финансирование: 14,2 млн рублей в 2027 году, 12,7 млн в 2028-м и 13,2 млн в 2029-м. Согласно финансово-экономическому обоснованию, эти средства предназначены преимущественно для увеличения штата центрального аппарата агентства на пять человек. Расходы непосредственно на зарубежные программы в указанные суммы не входят.