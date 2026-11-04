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Турецкая полиция задержала 34 россиянки по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Им грозит депортация

The Insider
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Группу из 34 гражданок России задержали в столице Турции по обвинению в нарушении морали и общественно порядка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Анкаре.

«По имеющейся информации, 23 октября в ходе полицейских рейдов в ночных клубах Анкары „Максим“, „Хавана“ и „Фолибержер“ были задержаны 34 гражданки России. В качестве причины ареста турецкие власти указывают нарушения морали и общественной безопасности», — рассказали в посольстве.

Россиянок разместили в депортационном центре «Акюрт» в Анкаре. По информации российского посольства, дальнейшую судьбу женщин решит суд. «По поступающим данным, мобильные телефоны изъяты, но предоставлена возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону», — уточнили в пресс-службе.

Telegram-канал Baza пишет, что в ходе упомянутых рейдов по ночным клубам было задержано более 100 девушек, большинство — из стран СНГ. Подруга одной из задержанных россиянок рассказала, что девушек приглашали работать танцовщицами, певицами или диджеями, однако затем им пришлось выполнять также роль «консуматоров» — то есть проводить время с гостями клубов, стимулируя их на расходы.

По данным Baza, турецкая полиция обвиняет девушек в проституции.

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Публикация:«Турецкая полиция задержала 34 россиянки по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Им грозит депортация»

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