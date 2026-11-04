В британских школах украинских детей-беженцев заставляли учить русский язык. Власти Великобритании извинились

Власти Великобритании извинились перед украинскими детьми-беженцами, которых в английских школах заставляли изучать русский язык из-за отсутствия возможности сдать экзамен по украинскому. Министр по делам школ Джорджия Гулд объявила, что с 2028 года в Англии появится государственный экзамен GCSE по украинскому языку, сообщает The Guardian.

«Очень многих школьников вынуждали сдавать экзамен по русскому языку. Мне искренне жаль, что они оказались в таком положении. Очень важно, что теперь у них появится возможность сдавать GCSE по украинскому языку», — заявила Гулд.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году в Великобританию прибыли более 30 тысяч украинских детей. Поскольку экзамена GCSE по украинскому языку в стране не существовало, некоторые школы заставляли их выбирать русский. В 2024 году Министерство образования Украины обратилось к британским властям с жалобой на давление, которое оказывали на школьников.

Разработкой нового экзамена займётся организация AQA, которой британское Министерство образования выделило £340 тысяч.

Во время посещения украинской школы Святой Марии в Лондоне Гулд встретилась с 20-летним Виталием Андроником, которому в 15 лет настойчиво предлагали сдавать экзамен по русскому языку. «Для меня уже слишком поздно, но я хочу, чтобы будущие поколения беженцев могли изучать украинский. Это признание той травмы, через которую мы прошли», — сказал он.

Шестнадцатилетняя София Чонка, бежавшая в Великобританию из Закарпатья в 2024 году, рассказала, что также отказалась изучать русский язык. «В девятом классе мне сказали учить русский. Я просто ответила: „Нет“. Я не хотела иметь ничего общего с Россией — они убили моих соотечественников и ранили членов моей семьи», — объяснила она.

Украинские общественные организации добивались введения GCSE по украинскому языку с 2014 года, после российской аннексии Крыма. Руководитель St Mary's Trust Инна Григорович заявила, что теперь намерена добиваться введения экзамена по украинскому языку и на более высоком уровне — A-level, результаты которого используются при поступлении в британские университеты.