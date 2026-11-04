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Новости

В интерактивных панелях в московских школах нашли модуль для тайной аудиозаписи. Записи загружаются на сервера ДИТ Москвы

The Insider
Интерактивная панель МосТех в школьном классе. Фото: it-help-school.ru

Интерактивная панель МосТех в школьном классе. Фото: it-help-school.ru

На большинстве интерактивных панелей, которыми оборудованы классы в московских школах, установлен скрытый агент для аудиозаписи, обнаружил GitHub. Агент получает задания через API на school.mos.ru и загружает аудиозаписи на сервера Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. «Медиазона» также изучила опубликованный GitHub rpm-пакет и подтвердила сделанные выводы.

Установленное в интерактивных панелях оборудование позволяет по команде с сервера включать микрофон и записывать происходящее в классе. Официально учителей и учеников не предупреждали о том, что уроки записываются. Неформально администрация школ может быть уведомлена, поскольку среди учителей ходят слухи об особенностях новых панелей.

С 2022 года на панели и компьютеры в школах устанавливается операционная система «Московской электронной школы» (МОС) — дистрибутив Linux на пакетной базе ROSA Linux. У rpm-пакета под названием mesh-agent-lesson-log есть две версии: первая называлась «Агент для аудиозаписи урока» и массово не устанавливалась; в названии актуальной версии — «Агент обеспечивает проведение урока» — больше нет упоминания об аудиозаписи. «На трех досках в разных школах история dnf показывает установку и обновления пакета с августа по октябрь 2026 года», — говорится в публикации GitHub.

Источник «Медиазоны» в сфере московского образования рассказал, что записывающие звук устройства есть и в ноутбуках экосистемы «Мостех», которыми оборудованы школы. По его словам, планировалось, что записи будет обрабатывать ИИ, однако пока результаты обработки признаны неудовлетворительными, и нейросеть будут обучать дальше с участием людей. Официально записи нужны для того, чтобы соотносить календарно-тематическое планирование с тем, что преподается на уроке.

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Публикация:«В интерактивных панелях в московских школах нашли модуль для тайной аудиозаписи. Записи загружаются на сервера ДИТ Москвы»

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