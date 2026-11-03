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Новости

Журналистку Асию Несоевую, которая выдумывала истории для эмигрантских СМИ, будут судить по обвинению в «фейках» о российской армии

The Insider
Иллюстрация к материалу

Журналистка, писавшая под псевдонимом Асия Несоевая, стала обвиняемой по уголовному делу о «фейках» про Вооруженные силы РФ, пишет Baza. В начале 2025 года несколько независимых изданий удалили ее тексты, заподозрив автора в выдумывании героев. По предъявленной статье ей может грозить до 10 лет заключения.

Реальное имя девушки — Джамиля Садриева, ей 22 года. Следственный комитет Татарстана считает, что она «публично распространяла заведомо ложные сведения» о российской армии.

По версии следователей, в 2022–2024 годах Садриева готовила материалы о российских военных и продавала их изданиям, которые в России признаны «иноагентами» или «нежелательными». В общей сложности, как утверждает следствие, она заработала на этом 71 тысячу рублей. Дело уже передано в суд.

Ранее Садриева настаивала, что люди из ее текстов существуют на самом деле. Журналистка объясняла, что «под пытками» их имена могли бы выдать.

Скандал вокруг Несоевой разгорелся в январе 2025 года, когда редакции обвинили ее в фальсификации историй и подделке доказательств. Тогда «Холод», «Осторожно, новости» и «Новая газета Европа» убрали ее материалы, а последняя сообщила о «признаках мистификации» в одном из текстов. Позднее Садриева заявила RTVI, что ее публикации были троллингом, и признала, что опасается уголовного преследования.

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Публикация:«Журналистку Асию Несоевую, которая выдумывала истории для эмигрантских СМИ, будут судить по обвинению в «фейках» о российской армии»

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