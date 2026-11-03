Власти Коми сократили число площадок для митингов почти на 90% — с 207 до 25. Среди исключенных — место недавнего массового протеста рабочих

Правительство Республики Коми сократило число площадок, специально отведенных для проведения митингов и других публичных мероприятий, с 207 до 25. Соответствующее постановление подписано 30 октября 2026 года. Как выяснил The Insider, сопоставив документ с предыдущей редакцией регионального перечня, власти исключили из него 182 площадки — почти 90% от общего количества.

В большинстве муниципалитетов останется по одной площадке

Изменения затрагивают все 20 муниципальных образований, перечисленных в документе. В 17 из них после вступления постановления в силу будет действовать всего по одной специально отведенной площадке. По три сохранят в Ижемском и Усть-Куломском районах, две — в Прилузском районе.

В Сыктывкаре число таких мест сокращается с пяти до одного. Из перечня исключают две площадки в Мичуринском парке, территорию перед Домом культуры «Волна» в Краснозатонском и площадку в Верхней Максаковке. Единственным специально отведенным для публичных мероприятий местом в городе останется площадка в Берендеевском парке в Эжвинском районе, на улице Менделеева.

В Воркуте из перечня исключают площадь Мира, сохраняя аллею Бульвара Пищевиков. В Усинске вместо 17 площадок останется одна — возле здания бывшего отделения Сбербанка на улице Мира, 4. В Ухте из четырех мест сохраняется лишь площадка перед клубом на улице Авиационной, 5.

Особенно заметно сокращение в сельских районах. В Усть-Куломском районе из 24 площадок сохранятся три, в Корткеросском — одна из 18, в Сыктывдинском — одна из 15. Из перечня массово исключаются территории возле сельских домов культуры, клубов, памятников и жилых домов.

Из списка убрали место массового протеста работников комбината

Среди исключенных оказалась и площадка между домами № 8 и № 9 на улице Тургенева в поселке Жешарт. Именно там 22 февраля 2026 года прошел массовый митинг работников и жителей поселка в защиту Жешартского лесопромышленного комплекса. Как писала «Новая газета Европа», на акцию пришли более 500 человек. Они требовали погасить долги по зарплате и спасти градообразующее предприятие от закрытия. После митинга некоторых участников оштрафовали на 500 рублей, а одного из организаторов — на 35 тысяч рублей.

Жешартский комбинат, на котором ранее работали около 1900 человек, столкнулся с финансовым кризисом и остановкой производства. По данным участников протеста, численность сотрудников сократилась до 600 человек, а задолженность по зарплате превысила 130 млн рублей. Рабочие требовали национализации предприятия или передачи его под управление трудового коллектива.

Протесты против региональных властей и экологические конфликты

Протесты против региональных властей проходили в Коми и по другим причинам. 17 мая 2026 года в Сыктывкаре состоялся митинг, организованный КПРФ, участники которого потребовали отставки главы республики Ростислава Гольдштейна, правительства региона и роспуска Госсовета. Собравшиеся выступили против сокращения учреждений здравоохранения, образования и культуры, роста цен и реформы местного самоуправления.

Коми также стала одним из центров масштабных экологических протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес у границы с Архангельской областью. В июне 2019 года на митинг в Сыктывкаре, по различным оценкам, вышли от пяти до восьми тысяч человек. Протестующие требовали отказа от строительства полигона и отставки руководителей региона. В ноябре того же года еще один согласованный митинг против проекта собрал, по данным городской администрации, 2700 участников. В 2020 году проект полигона закрыли.

Экологические проблемы остаются актуальными для республики. Согласно государственному докладу регионального Минприроды, в 2025 году в Коми произошло 17 разливов нефти и нефтепродуктов, в результате которых были загрязнены 2,7 гектара земель. В июле 2026 года новый нефтеразлив произошел на территории Усинска. Прокуратура установила нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации трубопровода.

Как изменятся правила проведения митингов

Специально отведенные площадки имеют особый правовой статус. В Коми для публичных мероприятий численностью до 100 человек на таких площадках предусмотрен отдельный порядок информирования властей. Исключение площадки из перечня означает, что организаторы больше не смогут воспользоваться этим порядком на соответствующей территории. При этом само по себе исключение не означает полного запрета проводить там митинги или другие публичные мероприятия по общим правилам.

Массовое сокращение перечня происходит вскоре после изменения региональных правил проведения публичных акций. В октябре Госсовет Коми установил новые сроки письменного информирования властей о мероприятиях численностью до 100 человек на специально отведенных площадках. Организаторы должны сообщать о них не позднее чем за пять дней. Для одиночных пикетов без сборно-разборных конструкций установлен трехдневный срок.

Региональные власти объясняли изменение правил необходимостью обеспечения безопасности, в том числе в связи с угрозой атак беспилотников. Однако постановление о сокращении площадок не содержит объяснения причин массового исключения мест из перечня.