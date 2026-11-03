Трамп заявил, что договорился с Нетаньяху прекратить выплаты Израилю в размере $4 млрд в год, потому что тот «стал очень успешной страной»

Президент США Дональд Трамп в эфире программы Fox & Friends на Fox News заявил, что по окончании этого года Вашингтон перестанет выделять Израилю $4 млрд в год. По его словам, договоренность об этом он заключил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху еще несколько месяцев назад. Трамп (цитата по NBC News) сказал:

«Их это устраивает, потому что они стали очень успешной страной. Им это не нужно, и мы больше не будем платить Израилю».

Какое именно финансирование имел в виду американский президент и как его прекратят до конца года, неясно. Меморандум о взаимопонимании, по которому США ежегодно выделяют Израилю $3,8 млрд военной помощи, действует до 2028 года, и стороны уже обсуждают, какой будет помощь после этого срока.

Также Трамп заявил, что демократы и левые политики используют американскую помощь Израилю как повод для критики республиканцев. Отдельно он упомянул Абдула Эль-Сайеда, кандидата в сенаторы от Мичигана, который выступает против безусловной военной помощи Израилю. Трамп добавил:

«Почему мы должны сносить нападки от безумцев вроде Эль-Сайеда, если им это не нужно? Это плохой аргумент».

Отмечается, что с начала войны в секторе Газа в 2023 году поддержка Израиля в США снизилась, особенно среди демократов. Согласно июньскому опросу Университета Куиннипиэк, 48% избирателей и 66% демократов считают, что США слишком поддерживают Израиль, а в 2017 году так думали 16% и 20% соответственно. Израиль стали критиковать и некоторые сторонники трамповского движения MAGA.

В мае Нетаньяху в интервью программе 60 Minutes на CBS заявил, что хочет в течение десяти лет свести американскую финансовую помощь армии Израиля к нулю. Он уточнил, что страна получает от США $3,8 млрд в год, и пообещал начать отказ от этих денег, не дожидаясь нового состава Конгресса.