Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.97

EUR

90.46

OIL

103.17

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1532

 

 

 

 

 

Новости

Трамп заявил, что договорился с Нетаньяху прекратить выплаты Израилю в размере $4 млрд в год, потому что тот «стал очень успешной страной»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Президент США Дональд Трамп в эфире программы Fox & Friends на Fox News заявил, что по окончании этого года Вашингтон перестанет выделять Израилю $4 млрд в год. По его словам, договоренность об этом он заключил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху еще несколько месяцев назад. Трамп (цитата по NBC News) сказал:

«Их это устраивает, потому что они стали очень успешной страной. Им это не нужно, и мы больше не будем платить Израилю».

Какое именно финансирование имел в виду американский президент и как его прекратят до конца года, неясно. Меморандум о взаимопонимании, по которому США ежегодно выделяют Израилю $3,8 млрд военной помощи, действует до 2028 года, и стороны уже обсуждают, какой будет помощь после этого срока.

Также Трамп заявил, что демократы и левые политики используют американскую помощь Израилю как повод для критики республиканцев. Отдельно он упомянул Абдула Эль-Сайеда, кандидата в сенаторы от Мичигана, который выступает против безусловной военной помощи Израилю. Трамп добавил:

«Почему мы должны сносить нападки от безумцев вроде Эль-Сайеда, если им это не нужно? Это плохой аргумент».

Отмечается, что с начала войны в секторе Газа в 2023 году поддержка Израиля в США снизилась, особенно среди демократов. Согласно июньскому опросу Университета Куиннипиэк, 48% избирателей и 66% демократов считают, что США слишком поддерживают Израиль, а в 2017 году так думали 16% и 20% соответственно. Израиль стали критиковать и некоторые сторонники трамповского движения MAGA.

В мае Нетаньяху в интервью программе 60 Minutes на CBS заявил, что хочет в течение десяти лет свести американскую финансовую помощь армии Израиля к нулю. Он уточнил, что страна получает от США $3,8 млрд в год, и пообещал начать отказ от этих денег, не дожидаясь нового состава Конгресса.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Трамп заявил, что договорился с Нетаньяху прекратить выплаты Израилю в размере $4 млрд в год, потому что тот «стал очень успешной страной»»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Спасибо деду за победу: из-за Трампа демократы получили хорошие шансы на большинство в обеих палатах Конгресса
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. «Написать от лица израильтянки, что страна перегружена военными расходами»: как Кремль распространяет дезинформацию в Израиле

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте