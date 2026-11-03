Путин разрешил забирать деньги умерших россиян без нотариуса, сославшись на закон о противодействии США

Владимир Путин подписал указ, устанавливающий упрощенный порядок передачи государству денег и драгоценных металлов, оставшихся на банковских счетах умерших россиян. Речь идет о средствах граждан, со дня смерти которых прошло более пяти лет и чье имущество считается выморочным — то есть переходит государству при отсутствии наследников или непринятии ими наследства. The Insider изучил постановление.

Согласно указу № 801 от 2 ноября 2026 года, Росимущество получит возможность самостоятельно формировать перечни таких счетов и требовать от банков перечисления находящихся на них средств в федеральный бюджет. Оформлять свидетельство о праве на наследство у нотариуса для этого не потребуется. Основанием для передачи денег станет утвержденный Росимуществом перечень.

То есть если раньше государству требовалось индивидуально оформлять наследственные права, то теперь оно сможет массово выявлять счета умерших и получать деньги на основании собственного ведомственного перечня.

Для выявления счетов умерших граждан будет организован обмен информацией между Федеральной налоговой службой (ФНС), Росимуществом, Федеральной нотариальной палатой, Федеральной службой судебных приставов (ФССП) и банками.

ФНС должна до 1 декабря 2026 года собрать сведения об умерших россиянах, включая данные об открытых ими банковских счетах и вкладах. В дальнейшем информация будет обновляться ежегодно до 1 октября.

Росимущество будет проверять, открывались ли в отношении умерших наследственные дела и имеются ли сведения об исполнительных производствах. В перечень для передачи имущества государству включат граждан, в отношении которых в нотариальной системе отсутствуют сведения об открытии наследственных дел, а в базе ФССП — сведения о находящихся на исполнении исполнительных документах.

После утверждения перечня Росимущество направит банкам требования о перечислении средств. Банки будут обязаны перевести деньги на казначейский счет в течение 15 рабочих дней. Средства в иностранной валюте предварительно конвертируют в рубли. Если банк обнаружит другие счета умершего, не указанные в требовании, деньги с них также должны быть перечислены государству.

При этом отсутствие открытого наследственного дела не обязательно означает отсутствие наследников. Российское законодательство допускает фактическое принятие наследства — например, когда наследник вступил во владение имуществом умершего, но не оформил свои права у нотариуса. Новый указ не предусматривает отдельной проверки таких обстоятельств перед перечислением средств в бюджет.

Если впоследствии наследник будет признан принявшим наследство, он получит право на выплату суммы, ранее зачисленной в федеральный бюджет. Однако специальный порядок получения такой компенсации, сроки ее выплаты и начисление процентов указом не установлены.

Отдельный пункт документа разрешает ведомствам и банкам передавать друг другу необходимые сведения без нарушения режима банковской, налоговой и иной охраняемой законом тайны.

Право государства наследовать выморочное имущество существовало и ранее и закреплено статьей 1151 Гражданского кодекса. Новый указ не вводит это право, а создает централизованную процедуру поиска банковских активов умерших граждан и их перечисления в бюджет без обычного нотариального оформления наследства.

Примечательно, что документ принят со ссылкой на закон № 127-ФЗ от 4 июня 2018 года «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». При этом сам механизм касается счетов умерших российских граждан и не ограничивается имуществом лиц, связанных с иностранными государствами.

Указ прямо называет обеспечение экономической безопасности России одной из целей нового регулирования. Он позволяет государству централизованно получать ранее не востребованные банковские активы, однако не содержит оценки возможных поступлений в бюджет.

Правительству поручено до 1 апреля 2027 года подготовить изменения в законодательство о порядке наследования выморочного имущества в публичную собственность. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.