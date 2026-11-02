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Новости

Путин снова упростил правила военных поставок между Россией и Беларусью. Власти заявляли, что надо ускорить передачу вооружений и запчастей

The Insider
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Владимир Путин утвердил новые правила поставок вооружений, военной техники и запчастей между Россией и Беларусью. Теперь российские организации могут заключать контракты на поставку вооружений еще до завершения согласований, а запчасти и ремонт техники оформлять по отдельным разрешениям, без включения в общий перечень военной продукции. Для ряда процедур установлены конкретные сроки. Указ опубликован 2 ноября на официальном портале правовой информации, The Insider изучил документацию.

Одно из изменений касается порядка заключения контрактов. Раньше российская организация могла заключить контракт с белорусским заказчиком после получения выписки из утвержденного перечня вооружений. Теперь контракт разрешено заключать заранее. Он вступит в силу после утверждения перечня или получения необходимого разрешения. Таким образом, стороны могут договориться об условиях поставки, не дожидаясь окончания всех согласований.

Другим изменением стал отдельный порядок поставок запчастей, комплектующих и технической документации, а также ремонта, обслуживания и модернизации военной техники. Например, если находящейся в Беларуси системе ПВО потребуется заменить вышедший из строя блок, для его отправки не обязательно включать комплектующее в общий перечень вооружений — можно получить отдельное разрешение. Это позволяет оформлять поставки для обслуживания уже имеющейся техники независимо от процедуры согласования основных перечней вооружений.

При этом возможность поставлять готовое оружие и военную технику без обычных экспортных и импортных лицензий существовала и раньше. Для таких поставок использовались специальные перечни, утвержденные Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Этот механизм сохранился.

Новый указ также устанавливает сроки оформления документов. Для ряда действий ФСВТС предусмотрено пять дней, а для некоторых межведомственных согласований — 14 дней. Однако сам по себе новый порядок не означает сокращения всех сроков: 14-дневный срок согласования существовал и в прежних правилах. Кроме того, документ предусматривает согласование отдельных поставок с Минобороны и другими ведомствами.

Изменения стали продолжением пересмотра правил военно-технического сотрудничества России и Беларуси. В декабре 2025 года страны подписали поправки к договору 2009 года. Они вступили в силу 18 августа 2026 года и предусмотрели отдельную процедуру для поставок запчастей и ремонта техники, а также исключили применение обычных правил государственных закупок к поставкам в рамках договора. Указ Путина от 2 ноября устанавливает порядок применения этих изменений российскими ведомствами и организациями.

При рассмотрении поправок в Госдуме заместитель директора ФСВТС Михаил Бабич объяснял, что решение было принято, чтобы «значительно упростить разрешительные процедуры, которые влияют как на сроки поставок вооружений и военной техники, так и на оперативность обеспечения подразделений силовых структур наших государств необходимыми запасными частями и комплектующими изделиями».

Бабич также заявил, что изменения должны ускорить не только поставки современных вооружений, но и совместную разработку новых образцов военной техники. Об этом сообщал «Интерфакс».

Новый порядок может иметь значение для снабжения российских войск, находящихся в Беларуси. Для размещения крупной военной группировки недостаточно перебросить танки, бронетехнику или системы ПВО — их необходимо регулярно ремонтировать и обеспечивать запчастями. Возможность отдельно оформлять такие поставки и заранее заключать контракты потенциально облегчает эту задачу, в том числе при увеличении российского военного присутствия в стране.

При этом неизвестно, связаны ли изменения с планами переброски дополнительных российских войск и техники в Беларусь, в том числе к границам Польши и Литвы. В опубликованных документах нет сведений о конкретных вооружениях, объемах поставок или местах их размещения.

Указ вступил в силу 2 ноября и заменил прежнее положение 2012 года с изменениями 2016 года.

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Публикация:«Путин снова упростил правила военных поставок между Россией и Беларусью. Власти заявляли, что надо ускорить передачу вооружений и запчастей»

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