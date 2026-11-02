Дептрансу Москвы понравились рейды против безбилетников, в них участвовали автоматчики. Штрафов стало на 16,6% меньше, проверки продолжатся

В ноябре в Москве проведут новые усиленные проверки оплаты проезда в автобусах и другом наземном транспорте с участием полиции. Рейды пройдут в четырех административных округах столицы, предупредил Департамент транспорта Москвы. Во время таких проверок полицейские сопровождают контролеров и следят за «соблюдением миграционного законодательства». Ранее москвичи сообщали о присутствии вооруженных автоматами силовиков на рейдах против безбилетников, а в сентябре 2026 года пассажиры жаловались на давку в автобусах из-за действий контролеров.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в ноябре усиленные проверки пройдут в Южном, Юго-Западном, Северо-Западном административных округах, а также в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Конкретные маршруты и даты рейдов власти не назвали. Ликсутов сообщил, что проверки будут проводиться еженедельно на наиболее востребованных маршрутах города.

В отличие от обычных проверок, которые проходят непосредственно в салонах автобусов, усиленные рейды организуют на остановках. Пассажиров просят выходить через переднюю дверь и предъявлять проездные документы контролерам. Как объяснял сам Ликсутов, на каждой такой проверке дежурят полицейские, которые следят за общественным порядком и соблюдением миграционного законодательства. Если у безбилетника нет удостоверения личности, его могут доставить в отдел полиции для установления личности.

Силовики с автоматами и жалобы на давку

Усиленные проверки проводят в Москве уже несколько лет. В ноябре 2024 года пассажиры сняли вооруженных автоматами полицейских, сопровождавших контролеров у станции метро «Саларьево». На опубликованных кадрах силовики находились возле автобусов, пассажиров которых проверяли на наличие билетов. В ГКУ «Организатор перевозок» подтвердили участие полиции и объяснили, что сотрудники МВД обеспечивают порядок и помогают устанавливать личности нарушителей.