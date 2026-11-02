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Дептрансу Москвы понравились рейды против безбилетников, в них участвовали автоматчики. Штрафов стало на 16,6% меньше, проверки продолжатся

The Insider
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU, «Подслушано Метро Москвы» / T.me

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU, «Подслушано Метро Москвы» / T.me

В ноябре в Москве проведут новые усиленные проверки оплаты проезда в автобусах и другом наземном транспорте с участием полиции. Рейды пройдут в четырех административных округах столицы, предупредил Департамент транспорта Москвы. Во время таких проверок полицейские сопровождают контролеров и следят за «соблюдением миграционного законодательства». Ранее москвичи сообщали о присутствии вооруженных автоматами силовиков на рейдах против безбилетников, а в сентябре 2026 года пассажиры жаловались на давку в автобусах из-за действий контролеров.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в ноябре усиленные проверки пройдут в Южном, Юго-Западном, Северо-Западном административных округах, а также в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Конкретные маршруты и даты рейдов власти не назвали. Ликсутов сообщил, что проверки будут проводиться еженедельно на наиболее востребованных маршрутах города.

В отличие от обычных проверок, которые проходят непосредственно в салонах автобусов, усиленные рейды организуют на остановках. Пассажиров просят выходить через переднюю дверь и предъявлять проездные документы контролерам. Как объяснял сам Ликсутов, на каждой такой проверке дежурят полицейские, которые следят за общественным порядком и соблюдением миграционного законодательства. Если у безбилетника нет удостоверения личности, его могут доставить в отдел полиции для установления личности.

Силовики с автоматами и жалобы на давку

Усиленные проверки проводят в Москве уже несколько лет. В ноябре 2024 года пассажиры сняли вооруженных автоматами полицейских, сопровождавших контролеров у станции метро «Саларьево». На опубликованных кадрах силовики находились возле автобусов, пассажиров которых проверяли на наличие билетов. В ГКУ «Организатор перевозок» подтвердили участие полиции и объяснили, что сотрудники МВД обеспечивают порядок и помогают устанавливать личности нарушителей.

Будут ли новые ноябрьские рейды сопровождаться присутствием вооруженных сотрудников полиции, Дептранс не уточнил.

В сентябре 2026 года похожая проверка привела к жалобам пассажиров одного из автобусов у станции метро «Беломорская». Контролеры начали проверять билеты в час пик, когда автобус был переполнен. Очевидцы утверждали, что пассажиров не выпускали из салона до завершения проверки, из-за чего возникла давка. В «Организаторе перевозок» подтвердили проведение рейда, но сообщили, что после проверки автобусы продолжили движение по расписанию.

Еще один конфликт произошел 14 октября. Москвичка, у которой был оплачен безлимитный проездной на месяц, получила штраф в 5 тысяч рублей за то, что не приложила карту «Тройка» к валидатору сразу после посадки. Как она рассказала журналистам, автобус № 698 был переполнен, поэтому зарегистрировать поездку она смогла только на следующей остановке. Контролер проверила время валидации и выписала штраф. Женщина попыталась оспорить постановление в ГКУ «Организатор перевозок», но получила отказ, после чего обратилась в суд и прокуратуру.

За три месяца оштрафовали почти 97 тысяч пассажиров

По данным Дептранса, в третьем квартале 2026 года во время усиленных проверок штрафы за безбилетный проезд получили более 2,6 тысячи пассажиров. Всего за этот период в наземном городском транспорте оштрафовали почти 97 тысяч человек, что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Власти связывают снижение числа нарушений с усилением контроля.

Контролеры продолжают проводить рейды совместно с полицейскими. Так, 22 октября у остановки «Ивановское» они проверили более тысячи проездных билетов и выявили 94 безбилетника. По данным Дептранса, с начала 2026 года к тому моменту состоялось уже 39 усиленных проверок.

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Публикация:«Дептрансу Москвы понравились рейды против безбилетников, в них участвовали автоматчики. Штрафов стало на 16,6% меньше, проверки продолжатся»

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