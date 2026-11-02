Глава Ryanair назвал Маска идиотом и заявил, что их конфликт принес авиакомпании до $40 млн бесплатной рекламы

Генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что не собирается мириться с Илоном Маском после публичной перепалки, начавшейся в январе 2026 года из-за отказа перевозчика устанавливать спутниковый интернет Starlink на своих самолетах. По словам О’Лири, конфликт с миллиардером принес Ryanair бесплатную рекламу стоимостью $30–40 млн.

«Я не собираюсь с ним мириться. Он считает меня идиотом, а я знаю, что он идиот», — заявил О’Лири 2 ноября в интервью Bloomberg Television после публикации полугодовой отчетности авиакомпании.

Глава Ryanair добавил, что был бы рад продолжению конфликта: «Если нам удастся снова его позлить, будет только лучше».

Новые заявления О’Лири прозвучали спустя несколько дней после того, как конкурент Ryanair, британский лоукостер EasyJet, заключил соглашение со SpaceX об установке Starlink на своих самолетах. Аналогичные договоренности уже есть у ряда других европейских авиаперевозчиков, включая British Airways, Lufthansa и Air France-KLM.

Как началась ссора: Ryanair отказалась от Starlink из-за расходов на топливо

Конфликт начался в середине января 2026 года, когда О’Лири объяснил, почему Ryanair не собирается устанавливать спутниковый интернет Starlink на свои самолеты Boeing.

По его словам, компания больше года вела переговоры со SpaceX, однако сочла внедрение системы экономически невыгодным. О’Лири утверждал, что антенны, устанавливаемые на фюзеляже, увеличивают аэродинамическое сопротивление самолета и расход топлива на 1–2%. По расчетам Ryanair, дополнительные расходы могли составить €200–250 млн в год.

Руководитель авиакомпании также сомневался, что пассажиры бюджетных рейсов, большинство из которых продолжается около часа, готовы доплачивать за доступ в интернет. По его оценке, платной услугой воспользовались бы менее 10% пассажиров.

Маск публично оспорил расчеты Ryanair. Он заявил, что О’Лири неправильно оценивает влияние оборудования Starlink на расход топлива, а увеличение аэродинамического сопротивления значительно меньше, чем утверждает авиакомпания.

В ответ О’Лири заявил в интервью ирландской радиостанции Newstalk, что Маск ничего не понимает в авиации и аэродинамике, назвал его идиотом, а принадлежащую миллиардеру соцсеть Twitter (X) — помойкой.

Маск ответил оскорблениями, назвав руководителя Ryanair полным идиотом, и потребовал его увольнения.

Маск заговорил о покупке Ryanair и увольнении ее руководителя

После обмена оскорблениями один из пользователей Twitter (X) посоветовал Маску купить Ryanair и уволить О’Лири. Миллиардер поддержал идею, а затем публично поинтересовался стоимостью авиакомпании.

Позднее Маск запустил среди своих подписчиков опрос о покупке Ryanair и передаче управления человеку с фамилией Райан — в честь основателя перевозчика Тони Райана. В голосовании приняли участие почти 948 тысяч человек, около 76,5% поддержали идею.

Однако реального предложения о покупке компании Маск не сделал. Кроме того, приобретение им контрольного пакета Ryanair осложнялось бы европейским законодательством, согласно которому авиаперевозчики ЕС должны преимущественно принадлежать гражданам или государствам Евросоюза и находиться под их контролем.

Ryanair запустила распродажу билетов «для идиотов» и заработала на скандале

Вместо того чтобы прекратить перепалку, Ryanair превратила ее в рекламную кампанию. Авиаперевозчик объявил акцию Big Idiot Seat Sale — «Большая распродажа билетов для идиотов», выставив на продажу 100 тысяч билетов по €16,99 в одну сторону.

Компания сопровождала акцию насмешками над Маском в социальных сетях. Когда в работе Twitter (X) произошел сбой, официальный аккаунт Ryanair поинтересовался у миллиардера, не нужен ли ему Wi-Fi.

На пресс-конференции 21 января О’Лири заявил, что оскорбления его совершенно не задевают. Он пошутил, что собственные дети-подростки регулярно называют его идиотом и невыносимым шимпанзе.

Представители Ryanair также отправились в дублинский офис Twitter (X), чтобы вручить Маску билет на бесплатный рейс.

Уже через несколько дней О’Лири заявил, что конфликт оказался чрезвычайно выгоден авиакомпании. По его словам, за неделю о перепалке вышло около 1500 публикаций в 49 странах, а посещаемость сайта Ryanair и количество бронирований выросли.

В конце января руководитель перевозчика оценивал стоимость полученной бесплатной рекламы примерно в €50 млн. В ноябре он назвал более скромную сумму — $30–40 млн. Обе оценки принадлежат самому О’Лири и не подтверждены независимым аудитом.

Несмотря на публичную ссору, глава Ryanair ранее не исключал, что компания в будущем все же установит Starlink, если стоимость использования системы снизится.