Сбой у российского Beget затронул BelkaCar и «Честный знак». Провайдер находится под санкциями ЕС за обслуживание российской оборонки

В ночь на 2 ноября в работе одного из крупнейших российских хостинг-провайдеров Beget произошел масштабный сбой, из-за которого перестали открываться сайты и приложения, использующие его инфраструктуру. Неполадки затронули каршеринг BelkaCar, информационный сайт государственной системы маркировки товаров «Честный знак» и другие интернет-ресурсы. Beget подтвердил серьезную аварию, но ее причины пока не назвал. Как выяснил The Insider при изучении санкционных документов Евросоюза, в июле 2026 года провайдер попал под ограничения за обслуживание российских оборонных предприятий и структур на оккупированных территориях Украины. Под санкциями также оказались три связанных с компанией предпринимателя.

Проблемы в работе Beget начались в ночь на 2 ноября. Провайдер уточнил, что проблема «носит комплексный характер и затрагивает все уровни инфраструктуры». Инженерам пришлось вручную восстанавливать работу оборудования непосредственно в дата-центрах. Причины произошедшего и сроки полного восстановления компания не назвала. По данным сервиса мониторинга Downdetector, за сутки пользователи оставили около 8,5 тысячи жалоб на работу провайдера из 32 городов России. Больше всего сообщений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Одними из наиболее заметных последствий стали проблемы у каршерингового сервиса BelkaCar. В компании подтвердили, что неполадки связаны с инфраструктурной аварией Beget. Пользователи жаловались на невозможность войти в приложение и завершить аренду автомобилей.

Сбой также затронул информационный сайт системы цифровой маркировки товаров «Честный знак». При попытке открыть страницу появлялась ошибка. При этом подтверждений, что перестала работать сама государственная система маркировки, а не только ее информационный сайт, нет.

Масштаб потенциальных последствий связан с положением Beget на российском рынке. Согласно переписи хостингов от 8 октября 2026 года, который ведет проект «Тенур», на инфраструктуре компании размещались 334,6 тысячи действующих сайта в доменных зонах .ru, .рф и .su. Это 14,6% всех работающих сайтов, учтенных исследованием. По этому показателю Beget занимал первое место, опережая REG.RU и Timeweb.

Евросоюз ввел санкции против Beget за обслуживание российской оборонки

23 июля 2026 года Совет Евросоюза включил ООО «Бегет» в санкционный список, обратил внимание The Insider. Согласно официальному обоснованию, с 2014 года компания сознательно предоставляла услуги хостинга и регистрации доменов российским оккупационным администрациям, военизированным организациям и пропагандистским проектам в Крыму, Донецкой и Луганской областях. Кроме того, по данным Совета ЕС, услугами Beget пользовалось значительное число российских оборонных предприятий, в том числе компаний, уже находящихся под европейскими санкциями.

В том же документе упоминаются три связанных с Beget предпринимателя, в отношении которых ввели персональные ограничения. Это совладельцы компании Алексей Маникин и Александр Ильин, а также ее основатель и генеральный директор Александр Клюков, который одновременно возглавляет Beget Kazakhstan. В ЕС считают, что они участвовали в принятии стратегических решений компании, деятельность которой способствовала поддержке российского военно-промышленного комплекса.

Санкции уже повлияли на зарубежную инфраструктуру провайдера. В июле Beget сообщил, что его партнер в Латвии приостановил предоставление услуг из-за европейских ограничений. Компания начала отключать латвийскую площадку, но заверяла, что инфраструктура в России продолжает работать штатно. Также Beget объявил о планах расширить мощности в Казахстане.