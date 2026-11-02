Bloomberg: Экономика Украины впервые с 2022 года сократится из-за российских ударов. Страна все больше зависит от западной помощи

Экономика Украины в 2026 году впервые с начала полномасштабного российского вторжения может показать спад. Причиной стали усилившиеся российские удары по энергетической, промышленной и транспортной инфраструктуре, которые наносят ущерб предприятиям и экспорту. Украина становится все более зависимой от западной финансовой помощи, говорится в докладе Bloomberg Economics.

На прошлой неделе Национальный банк Украины резко ухудшил прогноз на 2026 год. Вместо ожидавшегося ранее роста ВВП на 1,8% регулятор теперь прогнозирует сокращение экономики на 0,4%. Это станет первым спадом с 2022 года, когда после российского вторжения украинский ВВП обвалился более чем на 30%.

Как отмечают экономисты Bloomberg по Центральной и Восточной Европе и России Екатерина Власова и аналитик по геоэкономике Алекс Кокчаров, российские войска все чаще атакуют не только энергетическую и транспортную инфраструктуру, но и непосредственно объекты предприятий. Продолжающиеся массированные удары ракетами и беспилотниками осложняют работу промышленности и экспортного сектора.

При этом немедленный экономический коллапс Украине не угрожает, считают аналитики. Однако возможности страны самостоятельно финансировать продолжение войны сокращаются.

«Хотя в ближайшее время экономический коллапс маловероятен, продолжение войны до конца 2027 года будет все сильнее зависеть от своевременного, стабильного и достаточного западного финансирования», — говорится в докладе Bloomberg Economics.

Крупнейшим донором Украины остается Евросоюз, который предусмотрел более $100 млрд на поддержку страны в 2026–2027 годах. Однако, по оценкам Киева, этих средств может оказаться недостаточно из-за растущих военных расходов. В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что только на финансирование обороны в 2027 году Украине потребуется 70 млрд евро ($78 млрд).

Дополнительным риском аналитики называют политическую неопределенность в Европе. Усталость от войны и изменения политической ситуации в странах ЕС могут осложнить согласование новых пакетов помощи.

«Политическая неопределенность в ключевых европейских государствах, включая президентские выборы во Франции и парламентские выборы в Италии и Польше, может осложнить дальнейшее оказание поддержки», — предупреждают экономисты Bloomberg.