Командира базы Балтфлота арестовали по статье о взятке. Это уже второе дело о свалках на военных землях Ленобласти за год

Командира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота капитана первого ранга Алексея Суглобова и начальника морской инженерной службы учреждения Минобороны подполковника Алексея Ионова арестовали по делу о многомиллионных взятках. По версии следствия, офицеры за деньги передавали военные земли предпринимателям, которые добывали там песок и щебень, а образовавшиеся котлованы использовали для размещения строительного мусора, пишет «Фонтанка» со ссылкой на материалы уголовного дела. Как обнаружил The Insider, еще в августе 2023 года Суглобов исполнял обязанности командира Ленинградской военно-морской базы — более чем за два года до своего постоянного назначения в конце 2025-го.

Суглобова задержали 21 октября на одной из улиц Кронштадта, предположительно, при получении 1,5 млн рублей. Военное следственное управление СК по Ленинградскому военному округу возбудило уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Аналогичные обвинения предъявили Ионову, возглавлявшему морскую инженерную службу одного из учреждений Минобороны в Ломоносове. 23 октября 224-й гарнизонный военный суд заключил обоих под стражу на два месяца.

По данным «Фонтанки», следствие считает, что офицеры с конца 2025 года систематически получали деньги от предпринимателей за покровительство и предоставление территорий Ленинградской военно-морской базы для коммерческого использования. В частности, компании добывали строительные материалы на территории военного городка в Ломоносове. После этого образовавшиеся котлованы заполняли строительными отходами. Предприниматели могли получать доход от добычи материалов и одновременно экономить на утилизации мусора.

Как утверждает издание, в материалах дела содержатся результаты обследования территории, подтверждающие наличие котлованов со строительными отходами. Суглобову и Ионову вменяют несколько эпизодов получения взяток на миллилоны рублей. Названия компаний, участвовавших в предполагаемой схеме, и точный размер причиненного ущерба не раскрываются.

Что известно об арестованных офицерах

Суглобов служит на Балтийском флоте по меньшей мере с начала 2010-х годов. В 2012 году он командовал сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый», следует из архивных публикаций Центрального военно-морского портала, которые изучил The Insider. Позднее он возглавлял 128-ю бригаду надводных кораблей Балтийского флота.