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Командира базы Балтфлота арестовали по статье о взятке. Это уже второе дело о свалках на военных землях Ленобласти за год

The Insider
Алексей Суглобов в должности врио командира Ленинградской военно-морской базы на открытии военно-технической выставки «Армия-2023» в Кронштадте, 18 августа 2023 года. Фото: «Кронштадтский вестник»

Алексей Суглобов в должности врио командира Ленинградской военно-морской базы на открытии военно-технической выставки «Армия-2023» в Кронштадте, 18 августа 2023 года. Фото: «Кронштадтский вестник»

Командира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота капитана первого ранга Алексея Суглобова и начальника морской инженерной службы учреждения Минобороны подполковника Алексея Ионова арестовали по делу о многомиллионных взятках. По версии следствия, офицеры за деньги передавали военные земли предпринимателям, которые добывали там песок и щебень, а образовавшиеся котлованы использовали для размещения строительного мусора, пишет «Фонтанка» со ссылкой на материалы уголовного дела. Как обнаружил The Insider, еще в августе 2023 года Суглобов исполнял обязанности командира Ленинградской военно-морской базы — более чем за два года до своего постоянного назначения в конце 2025-го.

Суглобова задержали 21 октября на одной из улиц Кронштадта, предположительно, при получении 1,5 млн рублей. Военное следственное управление СК по Ленинградскому военному округу возбудило уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Аналогичные обвинения предъявили Ионову, возглавлявшему морскую инженерную службу одного из учреждений Минобороны в Ломоносове. 23 октября 224-й гарнизонный военный суд заключил обоих под стражу на два месяца.

По данным «Фонтанки», следствие считает, что офицеры с конца 2025 года систематически получали деньги от предпринимателей за покровительство и предоставление территорий Ленинградской военно-морской базы для коммерческого использования. В частности, компании добывали строительные материалы на территории военного городка в Ломоносове. После этого образовавшиеся котлованы заполняли строительными отходами. Предприниматели могли получать доход от добычи материалов и одновременно экономить на утилизации мусора.

Как утверждает издание, в материалах дела содержатся результаты обследования территории, подтверждающие наличие котлованов со строительными отходами. Суглобову и Ионову вменяют несколько эпизодов получения взяток на миллилоны рублей. Названия компаний, участвовавших в предполагаемой схеме, и точный размер причиненного ущерба не раскрываются.

Что известно об арестованных офицерах

Суглобов служит на Балтийском флоте по меньшей мере с начала 2010-х годов. В 2012 году он командовал сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый», следует из архивных публикаций Центрального военно-морского портала, которые изучил The Insider. Позднее он возглавлял 128-ю бригаду надводных кораблей Балтийского флота.

Командир СКР «Ярослав Мудрый» капитан 2-го ранга Алексей Иванович Суглобов, 2012 год

Командир СКР «Ярослав Мудрый» капитан 2-го ранга Алексей Иванович Суглобов, 2012 год

Центральный Военно-Морской Портал

В 2022 году Суглобов руководил управлением боевой подготовки Балтийского флота. В этой должности он участвовал в организации подготовки флота к выполнению боевых задач и командовал парадом 9 мая в Калининграде. Его должность также указана в журнале Минобороны «Морской сборник», где офицер опубликовал статью о работе управления боевой подготовки.

Суглобов фактически руководил Ленинградской военно-морской базой еще до своего постоянного назначения в конце 2025 года. Как следует из публикации «Кронштадтского вестника», 18 августа 2023 года он в качестве временно исполняющего обязанности командира базы открывал военно-техническую выставку «Армия-2023» в Кронштадте.

О втором обвиняемом, Алексее Ионове, известно значительно меньше. По данным «Фонтанки», он имеет звание подполковника и руководил морской инженерной службой федерального казенного учреждения Минобороны в Ломоносове.

Похожие коррупционные дела

Это не первый случай, когда российских военных обвиняют в получении взяток за использование территорий Минобороны для размещения отходов.

В апреле 2026 года Следственный комитет сообщил об аресте Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора Артема Зобова. По версии следствия, в 2024–2025 годах он получил от предпринимателей более шести млн рублей за содействие в размещении отходов на территории одной из воинских частей в Ленинградской области. За эти деньги прокурор, как утверждает СК, обещал не проводить проверки и не привлекать предпринимателей к ответственности за нарушения природоохранного законодательства.

По тому же делу проходил бывший командир воинской части полковник Данис Таиров. Он признал получение взятки в 1,5 млн рублей и заключил досудебное соглашение со следствием. Среди фигурантов также оказался заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшат Купкенов. Всего расследование затронуло более десяти человек.

Оба дела касаются предполагаемого незаконного использования земель Минобороны для коммерческого размещения отходов. Однако сведений о том, что задержания Суглобова и Ионова связаны с расследованием в отношении Таирова и Зобова, пока нет.

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Публикация:«Командира базы Балтфлота арестовали по статье о взятке. Это уже второе дело о свалках на военных землях Ленобласти за год»

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