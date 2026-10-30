Археологи нашли в Испании крупнейший медный рудник позднего бронзового века. Его медь доходила до Скандинавии

Археологи из университетов Дарема, Севильи, Гетеборга и Лунда датировали древний медный рудник Лас-Минильяс на юго-западе Испании. По их выводам, это крупнейший из надежно датированных рудников позднего бронзового века, раскопанных на Пиренейском полуострове. Медь, которую добывали здесь около 3 тысяч лет назад, могла попадать в Скандинавию. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Рудник находится рядом с городком Гранха-де-Торреэрмоса в провинции Бадахос. Это выход медной руды длиной 300 м. Систематические раскопки здесь ведутся с 2020 года. Древние горняки рыли вдоль рудной жилы траншею шириной 2–4 метра. По данным бурения, выработки уходили на глубину от 7 до 16,5 метра. Со временем их полностью засыпало обломками породы. Скопления угля на дне одной из траншей указывают на то, что руду, вероятно, раскалывали огнем — от нагрева порода трескалась.

Радиоуглеродный анализ угля из горной траншеи и жилой зоны дал 17 дат, которые укладываются в период примерно с 1300 по 800–700 год до н.э. Для сравнения, до сих пор для всех рудников Пиренейского полуострова было известно лишь 11 дат позднего бронзового века с пяти памятников. Археологи также нашли 892 каменных орудия, из них 735 — молоты с желобком для крепления рукояти. Рядом с выработками обнаружились остатки круглой хижины, которая, по мнению авторов исследования, была частью сезонного лагеря горняков. Капли меди и около 300 кг шлака говорят о том, что металл здесь и выплавляли, хотя часть находок в зоне плавки относится к римскому и исламскому периодам.

Ученые оценивают, что за всё время рудник мог дать от 49 до 738 тонн меди. Это сопоставимо с крупнейшим доисторическим рудником Уэльса Грейт-Орм, где в 1600–1400 годах до н.э. добыли от 202 до 756 тонн. Однако до австрийского района Миттерберг, давшего около 23 тысяч тонн меди в 1700–1300 годах до н.э., Лас-Минильяс далеко.

Чтобы понять, куда уходил металл, исследователи сравнили изотопы свинца и химический состав руды, шлаков и капель меди с данными о более чем 300 бронзовых изделиях позднего бронзового века из Скандинавии. С медью Лас-Минильяс совпали 11 предметов. Семь из них датируются 900–700 годами до н.э., то есть последним этапом работы рудника. Предварительное сравнение показало совпадения и с некоторыми бронзовыми изделиями из Британии, Польши, Испании и Португалии.

Авторы считают Лас-Минильяс частью сети из более чем 100 древних рудников юга Пиренейского полуострова. Если они работали одновременно, их общая добыча могла соперничать с крупнейшими горнорудными районами Европы. Это особенно важно, поскольку около 1300–1200 годов до н.э. пришла в упадок добыча в Миттерберге, а на Грейт-Орме — еще раньше. По гипотезе ученых, южноиберийская медь шла морем в Атлантическую Европу, Скандинавию и западное Средиземноморье. Впрочем, пока к позднему бронзовому веку надежно отнесены лишь шесть рудников региона, и для проверки этой модели нужны новые датировки и анализы.