В Испании произошел взрыв на заводе, выпускающем 155-мм снаряды. Три человека госпитализированы

На территории завода боеприпасов Fábrica de Municiones de Granada на окраине испанской Гранады утром 30 октября произошел мощный взрыв. Три работника получили легкие повреждения слуха и были доставлены в больницу, сообщила служба экстренной помощи Андалусии 112. Профсоюз UGT позднее заявил о пяти пострадавших: еще двое работников получили легкие ожоги.

Первый из более чем 30 звонков о сильном взрыве поступил в экстренные службы в 8:57. На место прибыли полиция, пожарные, медики и специалисты по взрывчатке. Повреждений расположенных рядом жилых домов не обнаружили. Причины произошедшего устанавливаются.

Владеющая заводом промышленная группа CSG заявила, что взрыв произошел в зоне демилитаризации, предназначенной для уничтожения старых, поврежденных или непригодных боеприпасов. Она находится на удалении от производственных объектов предприятия. По данным компании, производственные мощности не получили повреждений и долгосрочного влияния инцидента на выпуск продукции не ожидается.

При этом представитель UGT сообщил, что взрыв мог произойти во время проверки качества одного из снарядов. По его словам, участок был огорожен, а сотрудники находились на безопасном расстоянии.

Fábrica de Municiones de Granada входит в словацкую MSM Group, которая, в свою очередь, принадлежит чешской оборонной группе CSG. Завод выпускает танковые и артиллерийские боеприпасы, в том числе снаряды калибра 155 мм, а также компоненты ракет. После начала полномасштабного вторжения России предприятие стало одним из поставщиков боеприпасов и компонентов ракет для Украины, пишет ABC. На фоне войны завод значительно расширил производство, хотя прежде обсуждалась возможность его закрытия.