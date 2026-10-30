В бюджете Социального фонда РФ предусмотрено 134 млн рублей на реабилитацию участников войны в центре, у которого нет медицинской лицензии

В бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России, СФР) на 2027 год предусмотрено более 3,8 млрд рублей на оплату медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения для участников войны против Украины. Как следует из заключения Счетной палаты (СП РФ) на проект бюджета СФР на 2027–2029 годы, с которым ознакомился The Insider, более 134 млн из этой суммы предполагается перечислить центру «Забота», созданному в 2025 году.

«В ходе проверки установлено, что в настоящее время центром „Забота“ не получена лицензия на осуществление медицинской деятельности, без которой предоставление гражданам услуг по СКЛ и МР не представляется возможным», — говорится в заключении СП (от 9 октября) со ссылкой на данные из Единого государственного реестра юридических лиц от 14 сентября 2026 года. Кроме того, техническое состояние основного здания этого учреждения оценено как «ограниченно-работоспособное», а состояние подвального перекрытия спального корпуса признано аварийным.

«Указанные факты свидетельствуют о том, что формирование госзадания центру „Забота“ и соответственно выделение ему на 2027 год субсидии на его выполнение представляется преждевременным», — заключает СП. Согласно данным сервисов проверки контрагентов, с которыми ознакомился The Insider, сведения о наличии каких-либо лицензий у ФГБУ Центр реабилитации СФР «Забота» по состоянию на 30 октября отсутствуют.

Соглашение о создании нового реабилитационного центра «Забота» подписали в июне председатель СФР Сергей Чирков и глава Татарстана Рустам Минниханов. Как говорилось в сообщении фонда, новый центр разместится на базе санатория-профилактория «Лилия» в Бугульме, который ранее принадлежал ПАО «Татнефть» и будет передан в собственность СФР. «После оснащения необходимым оборудованием здесь будут оказывать комплексные услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению ветеранам СВО», — отмечалось в пресс-релизе. Чирков тогда говорил, что центр должен заработать в начале 2026 года.