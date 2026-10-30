Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.68

EUR

89.82

OIL

117.48

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

116

 

 

 

 

 

Новости

В бюджете Социального фонда РФ предусмотрено 134 млн рублей на реабилитацию участников войны в центре, у которого нет медицинской лицензии

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

В бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России, СФР) на 2027 год предусмотрено более 3,8 млрд рублей на оплату медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения для участников войны против Украины. Как следует из заключения Счетной палаты (СП РФ) на проект бюджета СФР на 2027–2029 годы, с которым ознакомился The Insider, более 134 млн из этой суммы предполагается перечислить центру «Забота», созданному в 2025 году.

«В ходе проверки установлено, что в настоящее время центром „Забота“ не получена лицензия на осуществление медицинской деятельности, без которой предоставление гражданам услуг по СКЛ и МР не представляется возможным», — говорится в заключении СП (от 9 октября) со ссылкой на данные из Единого государственного реестра юридических лиц от 14 сентября 2026 года. Кроме того, техническое состояние основного здания этого учреждения оценено как «ограниченно-работоспособное», а состояние подвального перекрытия спального корпуса признано аварийным.

«Указанные факты свидетельствуют о том, что формирование госзадания центру „Забота“ и соответственно выделение ему на 2027 год субсидии на его выполнение представляется преждевременным», — заключает СП. Согласно данным сервисов проверки контрагентов, с которыми ознакомился The Insider, сведения о наличии каких-либо лицензий у ФГБУ Центр реабилитации СФР «Забота» по состоянию на 30 октября отсутствуют.

Соглашение о создании нового реабилитационного центра «Забота» подписали в июне председатель СФР Сергей Чирков и глава Татарстана Рустам Минниханов. Как говорилось в сообщении фонда, новый центр разместится на базе санатория-профилактория «Лилия» в Бугульме, который ранее принадлежал ПАО «Татнефть» и будет передан в собственность СФР. «После оснащения необходимым оборудованием здесь будут оказывать комплексные услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению ветеранам СВО», — отмечалось в пресс-релизе. Чирков тогда говорил, что центр должен заработать в начале 2026 года.

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«В бюджете Социального фонда РФ предусмотрено 134 млн рублей на реабилитацию участников войны в центре, у которого нет медицинской лицензии»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  3. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  4. «Написать от лица израильтянки, что страна перегружена военными расходами»: как Кремль распространяет дезинформацию в Израиле
  5. Брюссельская копипаста: новый пакет санкций ЕС был сделан с помощью LLM, он пестрит ошибками и полностью игнорирует Китай

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте