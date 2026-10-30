Экс-главу «Ростовавтодора» задержали по подозрению в мошенничестве. При нем предприятие накопило долгов на полмиллиарда рублей

В Ростове-на-Дону по подозрению в мошенничестве задержали Станислава Дегтярева — бывшего главу местного «Ростовавтодора», одного из крупнейших ростовских подрядчиков по строительству и обслуживанию дорог. О задержании Дегтярева без уточнения имени пишет региональный СК, личность подтверждают ТАСС и РБК.

Дегтяреву вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Следствие сейчас просит отправить его под арест.

Задержанный занимал пост главы «Ростовавтордора» с 2023 по 2025 год. По версии следователей, в 2024–2025 годах он вносил в документы ложные сведения о прибыли организации, хотя та работала с убытком. Документы он отправлял в налоговую, а потом на основании этой отчетности получил премию — около 1,4 млн рублей. Следствие считает ее незаконной.

В обвинении также фигурирует эпизод договора с местным футбольным клубом на оказание рекламных услуг. На счет ФК было перечислено порядка 12 млн рублей — всё это вместо принятия мер к погашению задолженности, считают в СК.

Финансовая ситуация в АО «Ростовавтодор» действительно сложная. В марте этого года в Минтрансе региона заявили, что прежнее руководство фактически довело организацию до финансового коллапса. Компания оказалась в долгах: позже выяснилось, что общая сумма претензий от кредиторов превышает полмиллиарда (примерно 578 млн рублей). Против компании подали иск с требованием признать ее банкротом, суд в мае ввел в отношении нее процедуру наблюдения по этому делу.